Zwolnienie z podatków, większe dopłaty do pensji pracowników oraz zasiłek dla rodziców dzieci do lat 12. To tylko niektóre z poprawek do pakietu pomocowego, które przyjął Senat. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Senat wprowadził ponad 100 poprawek do rządowego pakietu pomocowego. - Prawie 30 poprawek jest autorstwa minister Emilewicz, która w prawie tworzonym na szybko, dostrzegła kilka rzeczy do poprawienia i prosiła nas, żebyśmy dokonali tego w Senacie - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

- Natomiast jest tam kilka niezwykle ważnych poprawek, które rzeczywiście pokażą, czy zostaną one potraktowane poważnie przez Sejm, czy też zostaną zlekceważone - dodał.

Sejm ma wznowić prace we wtorek o godzinie 13.

Zwolnienie z podatków



Jedna z najważniejszych zmian popartych przez Senat mówi o tym, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego nie będą pobierane zaliczki na podatki, podatki czy opłaty od firm. Od niepobranych danin nie byłyby też naliczane odsetki za zwłokę.

Dopłaty do czynszów

Ponadto Senat zaproponował, by koszty stałe przedsiębiorcy, takie jak czynsz, media, mogły być dofinansowane z budżetu państwa do kwoty nieprzekraczającej 40 tysięcy złotych miesięcznie przez okres sześciu miesięcy.

- Rozszerzyliśmy ulgi dla pracodawców po to, aby ludzie nie zostali z głodowymi pensjami, a zakłady pracy mogły zachować ciągłość funkcjonowania - podkreślił marszałek Grodzki. Jak zaznaczył, obowiązkiem państwa jest skutecznie pomóc tak, by przetrwały zarówno firmy, jak i pracownicy.

Dopłaty do pensji pracowników

Kolejna poparta przez Senat poprawka zakłada zwiększenie udziału państwa w wypłatach wynagrodzeń pracownikom w firmach, które zanotowały straty w związku z epidemią COVID-19.

Zgodnie z tą zmianą, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych rekompensowałby 75 procent dotychczasowego wynagrodzenia, lecz nie więcej niż 75 procent przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałą cześć, czyli 25 procent miałby płacić pracodawca.

Warunkiem uzyskania pomocy z Funduszu byłoby jednak to, że pracodawca do końca trzeciego kwartału 2019 roku nie zalegałby między innymi z podatkami, czy składkami na ZUS.

Zasiłek dla rodziców dzieci do lat 12

Kolejna ze zmian przewiduje, że dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym zostaliby objęci rodzice dzieci do lat 12, które z powodu koronawirusa nie mogłyby uczęszczać do przedszkola czy szkoły. Dotyczyłoby to też niepełnosprawnych dzieci do 18. roku życia.

Fundusz Płynności

Kolejna zmiana Senatu zakłada stworzenie Funduszu Płynności.

Obniżka podatków od nieruchomości

Kolejna ze zmian poparta przez senatorów pozwalać będzie radom gmin w 2020 roku obniżyć w drodze uchwały stawki podatku od nieruchomości to znaczy gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Rekompensaty dla artystów

Przyjęte przez Senat poprawki przewidują także rekompensaty państwa dla artystów, twórców, samorządowych instytucji kultury z tytułu odwołanych spektakli, koncertów, zajęć.

Zasady ich wypłacania określić ma minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Zasiłki dla rolników

Senatorowie zaproponowali dla rolników oraz ich domowników zasiłki w wysokości płacy minimalnej w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z koronawirusem.

Większy dostęp do testów

Zgodnie z inną poprawką Senatu wprowadzone zostały obligatoryjne cotygodniowe testy na obecność koronawirusa dla personelu medycznego, farmaceutów, pracowników Sanepidu oraz osób pracujących w handlu i w zawodach podwyższonego ryzyka.

Senat chce także, aby każdy Polak mógł się odpłatnie przebadać na obecność koronawirusa. "Każdy obywatel naszego kraju powinien mieć prawo do testów, wykrywających zwłaszcza bezobjawowe nosicielstwo, a personel ochrony zdrowia, ekspedientki, kasjerki czy policjanci powinni podlegać szczególnej ochronie" - podkreślił, cytowany w komunikacie, marszałek Tomasz Grodzki.