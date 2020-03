W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, od soboty do odwołania sanatoria w całym kraju zawieszają czasowo swoją działalność - poinformował w komunikacie Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rzecznik Prasowy Centrali NFZ Sylwia Wądrzyk-Bularz w rozmowie z TVN24 wyjaśniła, że osoby, które przebywają w sanatoriach mogą dokończyć swój pobyt. - Pacjenci, którzy wyrażą taką wolę, to oczywiście mogą powrócić do domów bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów - dodała.

Skierowanie do sanatorium

Jeżeli pacjent posiada potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które ma rozpocząć się po 14 marca br., powinien pozostać w domu.

"Skierowanie do sanatorium będzie mogło być zrealizowane w późniejszym terminie, z zachowaniem obecnego miejsca w kolejce oczekujących" - zapewniono w komunikacie.

Jak dodano, szczegółowych informacji udzielą oddziały wojewódzkie NFZ. Pracownicy oddziałów Funduszu telefonują do osób, które miały w najbliższych dniach rozpocząć turnus leczniczy w uzdrowisku, aby poinformować ich o sytuacji.

Koronawirus a uzdrowiska