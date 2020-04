Minister zdrowia wprowadził reglamentację leków - Arechin i Plaquenil, ponieważ mogą okazać się przydatne w zwalczaniu COVID-19 - wynika z obwieszczenia ministra zdrowia. Leki będą dostępne w aptekach dla pacjentów, ale wyłącznie na określonych zasadach.

Jak zaznacza resort, w sytuacji trwającej epidemii leki te powinny trafić przede wszystkim do szpitali, które leczą pacjentów z rozpoznaną chorobą COVID-19 lub mają być ordynowane tym, którzy pozostają pod ich nadzorem, tzn. osobom w miejscach izolacji oraz izolacji domowej.



Równocześnie też obwieszczenie wprowadza zakaz ordynowania i wydawania tych leków w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym we wskazaniach: COVID-19 albo leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takich jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARSCoV-2.

Zasady wydawania leków

Obowiązkowe rękawiczki, nowe godziny otwarcia. Sklepy wprowadzają zmiany Od czwartku wszystkie sklepy mają obowiązek zapewnić klientom rękawiczki jednora... zobacz więcej » Leki dostępne będą w dotychczasowej ilości w obrocie detalicznym w aptekach dla pacjentów, ale wyłącznie na określonych zasadach - Arechin wyłącznie we wskazaniach refundacyjnych na podstawie recepty z 30 proc. odpłatnością, a Plaquenil zgodnie ze wskazaniami określonymi w charakterystyce produktu leczniczego oraz w trybie tzw. refundacji indywidualnej.



Równocześnie wprowadzono dla pacjentów uprawnionych do przyjmowania tych leków w innych niż COVID-19 wskazaniach np. tocznia rumieniowatego lub reumatoidalnego zapalenia stawów ograniczenia ilościowe. Będą oni mogli kupić w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym na 30 dni nie więcej niż 2 opakowania Arechinu albo Plaquenilu (po 30 tabletek) lub 1 opakowanie Plaquenilu (po 60 tabletek).



Jak zaznaczył resort ordynacja i realizacja recept w sposób ujęty w obwieszczeniu będą ściśle kontrolowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Ministra Zdrowia lub Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.



Co ważne, leki będą wydawane też pacjentom w ściśle określony sposób. Jak wytłumaczył resort pacjent po otrzymaniu recepty powinien skontaktować się telefonicznie z wybraną apteką - najlepiej najbliższą swojego miejsca pobytu - i zarezerwować lek (przy e-recepcie podając nr PESEL i numer PIN, a przy recepcie papierowej unikalny numer identyfikujący receptę).



"W przypadku produktu leczniczego Arechin, farmaceuta zamówi lek bezpośrednio w hurtowni producenta (hurtownia farmaceutyczna Adamed Pharma S.A.), który dostarczy lek do apteki celem realizacji recepty dla konkretnego pacjenta" - wyjaśnił resort.



"Natomiast w przypadku produktu leczniczego Plaquenil, który nie jest zarejestrowany w Polsce, ale jest sprowadzany w trybie 'importu interwencyjnego", farmaceuta zamówi lek w hurtowni, która dostała/dostanie zgodę na sprowadzenie tego leku do Polski" - dodał.



W tym przypadku hurtownie farmaceutyczne będą dostarczały Plaquenil do apteki ogólnodostępnej w zależności od możliwości sprowadzenia leku do Polski.



Pacjent będzie mógł odebrać swój lek po telefonicznej informacji farmaceuty, że został on dostarczony do apteki i pacjent może przyjść zrealizować receptę.

