Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło alert skierowany do mieszkańców całej Polski. W SMS-ach rozsyłanych do obywateli przypomina o nowych zasadach bezpieczeństwa w związku z koronawirusem.

O nowych obostrzeniach wprowadzanych przez rząd w związku z epidemią koronawirusa poinformowali we wtorek premier Mateusz Morawiecki oraz szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski.

Od środy obowiązują dodatkowe ograniczenia, które mają przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się z pewnymi wyjątkami: drogi do pracy i do domu, wolontariatu w walce z koronawirusem oraz załatwiania niezbędnych spraw życia codziennego.



Zgodnie z rozporządzeniem wprowadzono zakaz zgromadzeń publicznych, chociaż na wtorkowej konferencji prasowej premier i minister zdrowia mówili, że w zgromadzeniu będą mogły uczestniczyć maksymalnie dwie osoby.

Ograniczenia dotyczą także obrzędów religijnych, zakładów pracy oraz komunikacji miejskiej, gdzie dozwolona liczba pasażerów ma odpowiadać połowie miejsc siedzących w danym środku transportu.

Alert RCB

O nowych zasadach będzie przypominać Rządowe Centrum Bezpieczeństwa za pośrednictwem SMS-ów.

"Dzisiaj został uruchomiony #AlertRCB, skierowany do mieszkańców całej Polski, o treści: Od 25.03 rząd wprowadził nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem" - napisało RCB na Twitterze.

W SMS-ie rozsyłanym do obywateli znajduje się link do komunikatu RCB, w którym przypomina ono o nowych zasadach bezpieczeństwa.





Jak podkreślił we wpisie na Twitterze wiceminister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker, "to pierwsze na taką skalę działanie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w ramach narzędzia #AlertRCB".