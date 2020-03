Poczta Polska wprowadza zmiany w świadczonych usługach. Od poniedziałku wstrzymane zostaną przyjęcia przesyłek do innych krajów. Zmieni się też organizacja pracy jej placówek.

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL

Poczta poinformowała w komunikacie, że skraca czas pracy placówek w dni robocze do sześciu godzin, placówki czynne dotychczas w soboty będą obsługiwać klientów przez trzy godziny.



Praca placówek całodobowych także zostaje skrócona. Punkty te będą czynne przez 7 dni w tygodniu od godziny 8.00 do 20.00. Ponadto punkty obsługi klienta w galeriach handlowych będą nieczynne.

Strefy ochronne

Jak podkreślono, organizacja obsługi klienta w placówkach pocztowych będzie oparta o zasadę, że przy każdym czynnym okienku może przebywać jedna osoba. Szczegółowe informacje zostaną umieszczane na drzwiach wejściowych.



Banki zachęcają do transakcji elektronicznych Oddziały banków w galeriach handlowych nie są objęte ograniczeniami wprowadzonym... zobacz więcej » "Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów i pracowników w placówkach zostały już wprowadzone tzw. strefy ochronne w bezpośredniej obsłudze klienta. Osoby wchodzące do placówki proszone są o zachowanie odległości około 1,5 metra podczas oczekiwania na obsługę i pozostawanie za znajdującą się na podłodze taśmą także w trakcie obsługi. Bliżej do pracownika klienci powinni podchodzić jedynie w celu okazania dokumentów i innych niezbędnych czynności, na wyraźną prośbę pracownika Poczty" - czytamy w komunikacie.

Wypłata świadczeń

Spółka zaznaczyła, że nie zmienia zasad wypłaty przekazów rentowo-emerytalnych. Dla osób objętych kwarantanną, a pobierających te świadczenia zostaną wdrożone szczególne procedury. Jak podano. Poczta jest w kontakcie z regionalnymi inspektorami sanitarnymi w tym zakresie.



Poczta zapewniła, że płyny dezynfekcyjne i rękawiczki oraz dodatkowe środki dla pracowników zostały już kupione. "W weekend trwa ich dystrybucja, aby środki te najpóźniej w poniedziałek trafiły do wszystkich pracowników mających kontakt z klientami" - wskazano.

Z kolei inPost w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie rekomenduje wybór dostawy do paczkomatu. Jak podano, ma to związek z dynamicznie rozwijającą się sytuacją dotyczącą koronawirusa w Polsce. "Wyeliminowanie kontaktu osobistego przy odbiorze paczki stanowi naturalne rozwiązanie prewencyjne, które może wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się infekcji" - podkreślono.