Premier: pakiet antykryzysowy to plan na kilka najbliższych miesięcy

Premier: pakiet antykryzysowy to plan na kilka najbliższych miesięcy "Źródło: TVP"

Odtwórz: Kwarantanna po powrocie z zagranicy. Co zrobić, by dostać zasiłek chorobowy?

Odtwórz: 21.03.2020 | Świat walczy z SARS-CoV-2. Szef WHO przestrzega młodych

Odtwórz: Premier: pakiet antykryzysowy to plan na kilka najbliższych miesięcy

Odtwórz: Premier: pakiet antykryzysowy to plan na kilka najbliższych miesięcy

Poczta Polska przywróciła możliwość nadawania listów priorytetowych i ekonomicznych oraz paczek do Estonii i Finlandii oraz listów i paczek ekonomicznych do Irlandii. Łącznie na liście jest dwadzieścia krajów.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

W połowie marca poczta zawiesiła przyjmowanie przesyłek do innych krajów. Zmiany w świadczonych usługach nie trwały jednak długo. W ubiegłym tygodniu przywrócono bowiem możliwość wysyłania przesyłek do kilkunastu krajów.

Poczta przywraca usługi

Dostarczanie emerytur w czasach pandemii. Poczta wyjaśnia Przesyłki, w tym emerytury, zostaną bezpiecznie dostarczone na wskazany adres -... zobacz więcej » We wtorek spółka przywróciła wysyłanie przesyłek zagranicznych: do Niemiec - listy priorytetowe i ekonomiczne, paczki priorytetowe i ekonomiczne; do Czech i na Słowację – listy priorytetowe i ekonomiczne, paczki priorytetowe i ekonomiczne; na Ukrainę – listy ekonomiczne, list polecone priorytetowe, paczki ekonomiczne.

W czwartek poczta poinformowała, że wysyłanie przesyłek zagranicznych zostało przywrócone do Irlandii, Australii i Wielkiej Brytanii. Tego samego dnia powróciła możliwość wysyłania przesyłek priorytetowych wysyłanych na Białoruś, Litwę, Łotwę, Słowację, Ukrainę, do Czech.

Poczta znów przesyła także listy ekonomiczne oraz paczki ekonomiczne na Białoruś, Litwę, Łotwę oraz do Danii, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Holandii. Z kolei do Meksyku, drogą morską – listy ekonomiczne. Natomiast do USA i Kanady, jak podała spółka, drogą morską – listy (ekonomiczne) oraz paczki (ekonomiczne).

Ponadto w poniedziałek Poczta Polska poinformowała na Twitterze, że przywraca możliwość nadawania listów (priorytetowych i ekonomicznych) oraz paczek do Estonii i Finlandii oraz listów i paczek ekonomicznych do Irlandii.





Strefy ochronne

Zawieszenie przyjmowania przesyłek do innych krajów, to niejedyna zmiana, którą wprowadzono w połowie marca. Placówki pracują w innych godzinach.

Ponadto organizacja obsługi klienta w placówkach pocztowych jest oparta o zasadę, że przy każdym czynnym okienku może przebywać jedna osoba. Szczegółowe informacje są umieszczane na drzwiach wejściowych.

"Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów i pracowników w placówkach zostały już wprowadzone tzw. strefy ochronne w bezpośredniej obsłudze klienta. Osoby wchodzące do placówki proszone są o zachowanie odległości około 1,5 metra podczas oczekiwania na obsługę i pozostawanie za znajdującą się na podłodze taśmą także w trakcie obsługi. Bliżej do pracownika klienci powinni podchodzić jedynie w celu okazania dokumentów i innych niezbędnych czynności, na wyraźną prośbę pracownika Poczty" - mogliśmy przeczytać w komunikacie.