Zwróciłem się do operatorów sieci komórkowych o przyznanie bezpłatnego dostępu do transferu danych dla studentów i doktorantów - poinformował na Twitterze minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Postanowiliśmy zapytać największych operatorów w kraju o inicjatywę wicepremiera.

20 marca premier Mateusz Morawiecki poinformował o decyzji dotyczącej wstrzymania lekcji do Świąt Wielkanocnych. Od środy szkoły mają obowiązek nauczania na odległość. Wcześniej MEN tylko zalecało, by w czasie, gdy nie odbywają się w szkołach lekcje w formie tradycyjnej, nauczyciele prowadzili nauczanie online.

Wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin poinformował w sobotę, że w związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii, na posiedzeniu kierownictwa jego resortu podjęto decyzję o przedłużeniu do 10 kwietnia zawieszenia funkcjonowania uczelni. Podkreślił przy tym, że zajęcia powinny być kontynuowane w formie online.

Jednocześnie wicepremier Gowin poinformował w poniedziałek na Twitterze, że zwrócił się "do operatorów sieci komórkowych o przyznanie bezpłatnego dostępu do transferu danych dla studentów i doktorantów". "Wszyscy powinni mieć równe szanse udziału w nauczaniu online" - podkreślił.



Oferty od sieci

Ewa Sankowska-Sieniek z Play w odpowiedzi przesłanej tvn24bis.pl poinformowała, że w poniedziałek popołudniu firma otrzymała maila od wicepremiera Gowina. "Analizujemy tę prośbę i właśnie jesteśmy w trakcie przygotowywania odpowiedzi bezpośrednio do Pana Premiera" - wskazała.

Jednocześnie podkreśliła, że Play reaguje na bieżąco i szuka takich rozwiązań, "które mogą wesprzeć i pomóc klientom w tym wyjątkowym czasie".

"Jednym z przykładów jest przygotowany dla wszystkich – także dla uczniów, studentów, nauczycieli, doktorantów – pakiet dodatkowych 10 GB danych. Dotyczy to klientów wszelkich typów usług – abonamentowych, MIX oraz na kartę. Można go aktywować bezpośrednio w naszej aplikacji Play24" - czytamy.

Z kolei biuro prasowe T-Mobile poinformowało nas, że - niezależnie od etapu edukacji - każdy klient może skorzystać z dodatkowych, bezpłatnych paczek internetu, które sieć przygotowała "na ten nietypowy okres". "Zobowiązaliśmy się również, że będziemy systematycznie (w każdym tygodniu) udostępniać kolejne pakiety, by w czasie wzmożonej pracy i edukacji zdalnej, nasi klienci mogli swobodnie korzystać z internetu" - dodano.

W przesłanej nam odpowiedzi zaznaczono, że "oprócz tego w aplikacji Mój T‑Mobile klienci mogą w dowolnej chwili skorzystać także z darmowych 7 GB za uzupełnienie profilu oraz 6 GB za płatność Visa".

Rzecznik prasowy Orange Wojtek Jabczyński zapowiedział w środę na Twitterze, że odpowiadając na potrzeby uczniów i ich rodziców, studentów oraz nauczycieli sieć stworzy możliwość korzystania z usługi Orange Flex za 1 zł przed dwa miesiące. "Do wykorzystania będzie nawet 200 GB na naukę przez internet" - wskazał.



Pytania wysłaliśmy również do sieci Plus, jednak do momentu publikacji artykułu, nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Apel do rządu

Związek Nauczycielstwa Polskiego w środę ponowił apel do rządu o pilne uruchomienie bezpłatnego internetu dla wszystkich uczniów i uczennic oraz nauczycieli pracujących zdalnie.



"Dzisiaj, podczas pierwszego dnia obowiązkowego kształcenia online już w godzinach porannych pojawiły się problemy z dostępem do elektronicznych dzienników oraz komunikatorów i platform internetowych, za pośrednictwem których nauczyciele kontaktują się z uczniami z powodu przeciążenia sieci" - wskazano w przesłanym nam komunikacie.

"Rząd powinien zapewnić każdemu uczniowi i uczennicy dostęp do edukacji w formie zdalnego kształcenia wprowadzonego przez ministerstwo edukacji od 25 marca br., a nauczycielom umożliwić to kształcenie" - podkreślił ZNP.