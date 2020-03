Milion złotych na zakup sprzętu medycznego, produkcja płynu do dezynfekcji rąk oraz maski dla województwa. To tylko niektóre z działań podejmowanych przez firmy, które pomagają w walce z koronawirusem.

Kolejne firmy włączają się do pomocy w walce z koronawirusem, za co podziękował na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. "Dziękuję firmom, które pomagają w walce z koronawirusem za przekazywane fundusze, poświęcaną pracę i zasoby. Dziękuję, że Was sukcesywnie przybywa" - czytamy we wpisie.

Szef rządu zauważył przy tym, że "to kolejny dowód, że gospodarka Polski to dużo więcej niż prosta wymiana towarów". "To odpowiedzialna wspólnota celów" - podkreślił.

Firmy pomagają w walce z koronawirusem

PKN Orlen w zakładzie spółki zależnej Orlen Oil w Jedliczu uruchomił produkcję płynu do dezynfekcji rąk w opakowaniach 5-litrowych. Pierwsza partia produktu trafiła już do Agencji Rezerw Materiałowych. Dostawy produktu są także realizowane na stacje paliw oraz na potrzeby innych podmiotów gospodarczych.

Ponadto prezes Orlenu Daniel Obajtek poinformował, że "Fundacja PKN Orlen przeznaczy 6 milionów złotych na walkę z koronawirusem".

Grupa Lotos za pośrednictwem swojej fundacji zadeklarowała przekazanie pięciu milionów złotych. Jak podano w komunikacie, wsparcie realizowane będzie we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych. "Powinniśmy wszyscy zmobilizować się i zadbać o nasze bezpieczeństwo" - podkreślił, cytowany Paweł Jan Majewski, prezes zarządu Grupy Lotos.

Walkę z epidemią wspiera także sieć salonów z meblami i akcesoriami do wyposażenia wnętrz Agata. Zarząd firmy podjął decyzję o przekazaniu miliona złotych na zakup sprzętu medycznego i środków zabezpieczenia sanitarnego. Jak mogliśmy przeczytać w sobotnim komunikacie, "decyzja firmy jest podyktowana ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce".

Rzecznik LOT-u o cenach biletów powrotnych do kraju - Każda trasa będzie mieć przypisany koszt stały dla pasażera - powiedział o cen... zobacz więcej » Do pomocy włączyła się także firma odzieżowa 4F. Od soboty 20 procent obrotu ze swojego sklepu internetowego marka przekazuje dla największego szpitala zakaźnego w Polsce - MSWiA w Warszawie.

- Dwadzieścia procent obrotu, który generujemy na naszym sklepie internetowym 4f.pl będziemy przekazywać na zakup środków medycznych i wyposażenia medycznego dla szpitala MSWiA, bo pomagać to jest bardzo ważna rzecz - powiedział prezes marki 4F Igor Klaja.

To jednak nie wszystko. Firma dostarczyła także za darmo 300 par gogli do szpitala MSWiA w Warszawie.

Z kolei 10 tysięcy masek p2 dla województwa dolnośląskiego i Ministerstwa Zdrowia przekazała Grupa KGHM. "Sytuacja związana z #koronawirus wymaga wspólnych działań. W @kghm_sa ściśle współpracujemy z samorządami i urzędami centralnymi" - napisał na Twitterze prezes Grupy KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński.

Jak dodał, spółka uruchomi produkcję płynów dezynfekujących. Prezes Chludziński zapowiedział także, że w przypadku konieczności kwarantanny zostanie udostępniony jeden z budynków KGHM w Głogowie.



W operację ściągania Polaków do kraju włączyły się Polskie Linie Lotnicze LOT. Rząd uruchomił akcję "LOT do domu". Pierwsze samoloty wylądowały już w Warszawie. Osoby przebywające za granicą mają trzy możliwości powrotu do kraju drogą lotniczą.

Po pierwsze, jak zapewnił przewoźnik, loty czarterowe, które wcześniej zostały już zaplanowane, mają odbyć się bez przeszkód. Po drugie, LOT zorganizuje specjalne loty czarterowe w różne regiony świata, aby zabrać obywateli Polski do domu.

Trzecia możliwość zakłada, że loty będą organizowane według zapotrzebowania. W tym celu należy dokonać zgłoszenia na stronie lotdodomu.com.