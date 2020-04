Odtwórz: 19.04.2020 | Część ograniczeń zostanie w poniedziałek zniesiona lub poluzowana. Co trzeba wiedzieć?

Nowe limity osób w sklepach, godziny dla seniorów tylko w dni robocze oraz zamknięte salony fryzjerskie oraz siłownie. To tylko niektóre ograniczenia handlowe i usługowe, które znalazły się w rozporządzeniu Rady Ministrów. Będą one obowiązywały "do odwołania".

W niedzielę w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów, które przedłuża obowiązywanie ograniczeń dotyczących między innymi handlu i usług. Niektóre z nich od 20 kwietnia obowiązują w zmienionej wersji, chodzi o limity osób w sklepach oraz tak zwane godziny dla seniorów.

Jak czytamy w rozporządzeniu, poniższe ograniczenia będą obowiązywały do odwołania.

Ograniczenia handlowe w związku z koronawirusem:

- limity osób w sklepach uzależnione od powierzchni. Do sklepów, których powierzchnia usługowa jest mniejsza niż 100 metrów kwadratowych, mogą wejść maksymalnie 4 osoby na jedno stanowisko kasowe. W sklepach, których powierzchnia usługowa jest większa niż 100 metrów kwadratowych, obowiązuje zasada 1 osoba na 15 metrów kwadratowych tej powierzchni,

- limity osób na stacjach paliw oraz targowiskach. Obowiązuje zasada maksymalnie czterech osób na jedno stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży. Do limitu nie są wliczane osoby obsługujące te placówki oraz stoiska,

- limity osób w placówkach poczty. Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie maksymalnie dwa razy więcej osób, niż wynosi liczba okienek pocztowych,

- tak zwane godziny dla seniorów (osoby powyżej 65. roku życia) od 10 do 12 od poniedziałku do piątku. Z ograniczenia wyłączone są stacje benzynowe. Wyjątek przewidziano także dla aptek, które w powyższych godzinach mogą obsługiwać osoby poniżej 65. roku życia, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia. Tak zwane godziny dla seniorów nie obowiązują również w hurtowniach,

- obiekty handlowe lub usługowe, placówki handlowe mają obowiązek zapewnić klientom rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Ponadto powyższe placówki w godzinach ich otwarcia, co najmniej raz na godzinę, muszą dokonywać dezynfekcji stanowisk kasowych lub stanowisk obsługi,

- ograniczenia w działalności handlowej w galeriach handlowych. W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos),

- wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz,

- wielkopowierzchniowe sklepy budowlane zamknięte w weekendy,

- zamknięte wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę,

- zamknięte siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne,

- zamknięte wszystkie instytucje kultury, m.in. muzea, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina oraz biblioteki.

"Odmrażanie" gospodarki

W czwartek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział stopniowe luzowanie obostrzeń. Podzielono je na cztery etapy. W pierwszym etapie, od 20 kwietnia zostały otwarte lasy i parki, obowiązują też nowe limity osób w sklepach.

W drugim etapie ma nastąpić otwarcie sklepów budowlanych w weekendy, hoteli i innych miejsc noclegowych z ograniczeniami. Działalność mają również wznowić biblioteki, muzea oraz galerie sztuki.

Trzeci etap zakłada otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, sklepów w galeriach handlowych z istotnymi ograniczeniami oraz umożliwienie działalności stacjonarnej restauracjom, ale również z ograniczeniami. W ostatnim, czyli czwartym etapie zaplanowano otwarcie siłowni i klubów fitness.

Nie określono jednak terminów wprowadzania kolejnych zmian. Według rządu daty wejścia w życie pozostałych etapów będą ustalane na bieżąco na podstawie dynamiki nowych zachorowań.