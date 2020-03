Odtwórz: Marszałek Senatu o poprawkach do pakietu pomocowego

Limit osób w sklepie oraz godziny dla seniorów. To niektóre nowe obostrzenia, które we wtorek przedstawił premier Mateusz Morawiecki. Ograniczenia będą obowiązywały od 1 kwietnia.

Od 25 marca obowiązują dodatkowe obostrzenia, które mają przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Wprowadzono między innymi ograniczenia w przemieszczaniu się z pewnymi wyjątkami: drogi do pracy i do domu, wolontariatu w walce z koronawirusem oraz załatwiania niezbędnych spraw życia codziennego.

Teraz rząd zdecydował się jednak pójść krok dalej. - Za dużo jest cały czas kontaktów pomiędzy ludźmi, za dużo jest spacerów, za dużo osób przebywało na bulwarach, plażach w różnych miejscach - wskazał szef rządu.

Limity osób w sklepach



Od środy będą obowiązywały limity osób przebywających w sklepach. - Maksymalnie trzy osoby na jedną kasę - wskazał premier Morawiecki.

Oznacza to, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to zakupy będzie mogło robić maksymalnie 15 osób.

W przypadku targowiska, będą to maksymalnie 3 klientów na punkt handlowy. Ponadto w urzędach pocztowych będą obowiązywały ograniczenia do dwóch osób na jedno okienko.

Szef rządu poinformował, że zostanie "wprowadzony obowiązek przed sklepami, żeby nakładać rękawiczki, które mają dodatkowo chronić przed rozprzestrzenianiem epidemii".

Rząd wprowadza również inne ograniczenia dotyczące punktów handlowych i usługowych. Zamknięte będą wszystkie salony fryzjerskie, kosmetyczne, czy piercingu. Premier zapowiedział również, że w weekendy będą zamknięte wszystkie wielkopowierzchniowe sklepy budowlane.

- W weekendy zamknięte zostaną również wszystkie sklepy budowlane, pozostawiamy natomiast otwarte sklepy spożywcze, apteki, drogerie - tak jak do tej pory - ze względu na konieczność zaopatrywania się w środki higieny osobistej czy oczywiście w artykuły spożywcze - zapowiedział premier.

Godziny dla seniorów

Dodatkowo w sklepach, drogeriach i aptekach wprowadzone zostaną tak zwane godziny dla seniorów, od 10-12. Będzie to czas, w którym do placówek będą wpuszczane wyłącznie osoby mające przynajmniej 65 lat.

Biedronka poinformowała kilka dni temu, że w sytuacji, jeśli starsza osoba zdecyduje się przyjść do sklepu, to w pierwszej godzinie funkcjonowania placówki, będzie mogła skorzystać z pierwszeństwa wejścia do sklepu.

O zmianach, z uwagi na seniorów, informowała także sieć Tesco. "Chcemy by codziennie, od godziny 9 do 10, osoby starsze miały możliwość zrobienia bezpiecznych i sprawnych zakupów" - mogliśmy przeczytać w komunikacie.

Ponadto sieci wprowadzają także specjalne kasy pierwszeństwa dla osób starszych. Na taki krok zdecydował się między innymi Kaufland.