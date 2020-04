Cześć sieci handlowych poinformowała w ostatnim czasie o wydłużeniu godzin pracy swoich sklepów. Ma to umożliwić zrobienie zakupów przez wszystkich klientów, nawet przy nowych niższych limitach osób, które mogą przebywać w jednym czasie w placówkach handlowych.

Od środy obowiązują limity osób przebywających w sklepach. Do każdego obiektu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie trzy razy więcej osób niż jest kas. Oznacza to, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to zakupy może robić maksymalnie 15 osób.

Dodatkowo w sklepach, drogeriach i aptekach wprowadzono tak zwane godziny dla seniorów. W godzinach 10-12 zakupy mogą zrobić wyłącznie osoby, które ukończyły co najmniej 65 lat. Od 2 kwietnia sklepy mają też obowiązek zapewnić klientom rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

Obecne już teraz kolejki przed sklepami, związane z wprowadzonymi ograniczeniami, a także perspektywa zwiększonych zakupów, wynikająca ze zbliżających się świąt Wielkanocy, powoduje, że część sieci handlowych wydłuża godziny pracy.

Biedronka poinformowała, że od 2 kwietnia br. sklepy sieci są czynne w godz. 6.00 - 24.00. W dniach 7-10 kwietnia sklepy Biedronki będą czynne przez całą dobę.

Także Lidl wprowadził od 2 kwietnia zmiany. Większość sklepów sieci jest czynna w godzinach 6.00 - 24.00, również w najbliższą niedzielę handlową. Część sklepów będzie działać całodobowo (24 godziny) - w komunikacie Lidl napisał, że chodzi o sklepy m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy Poznaniu.

Od 1 kwietnia 2020 sklepy Kauflandu są czynne w godzinach 6.00 - 23.00. Wyjątkiem są sklepy w Olsztynie, Kwidzynie, Malborku, Ostrowi Mazowieckiej i Białej Podlaskiej. Te sklepy są otwarte w godz. 6.00 - 22.00.

Od 6 do 10 kwietnia sklepy Netto będą otwarte w godzinach 6.00 - 24.00, natomiast 11 kwietnia w Wielką Sobotę - do 13.00 - podano w komunikacie.

Z kolei Dino przekazało w komunikacie, że w najbliższym czasie markety sieci będą czynne w godz. 6.30 - 21.00.

Sieć Auchan również wprowadziła nowe godziny otwarcia wszystkich sklepów - od 6.30 do 21.00, a w niedzielę handlową od 6.30 do 20.00.

Carrefour poinformował w poniedziałek, że od 30 marca hipermarkety i supermarkety sieci będą otwarte do godziny 20.00. Wcześniej zdarzało się, że były otwarte nawet do 23.00.

Już wcześniej we wszystkich sklepach Aldi w Polsce, wprowadzona została przerwa techniczna w godz. od 14.00 do 14.30, w trakcie której dezynfekowany jest cały sklep. Sieć podjęła również decyzję o redukcji godzin otwarcia 11 sklepów. Chodzi m.in. o sklepy w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu czy Wrocławiu (pełna lista znajduje się na stronie internetowej sieci).

W najbliższą niedzielę, 5 kwietnia sklepy będą otwarte. Pozostałe niedziele handlowe w tym roku to: ostatnie niedziele kwietnia, czerwca i sierpnia, a także dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

Podczas sobotniego briefingu minister zdrowia Łukasz Szumowski pytany, czy rząd zamierza zmienić rozporządzenie w sprawie uzależnienia dopuszczalnej liczby klientów w sklepie od jego powierzchni, odpowiedział, że rząd stale analizuje tę kwestię.

- Analizujemy całą sytuację epidemiczną, mobilność Polaków, patrzymy, jak te regulacje, które wprowadzamy działają w polskich warunkach. Wydaje się, że w każdym tygodniu będziemy dostosowywali treść rozporządzeń do sytuacji bieżącej - mówił Szumowski.

- Wiemy, że zbliżają się święta Wielkiej Nocy i też będziemy musieli tutaj przeanalizować i zareagować na tę wyjątkową sytuację - dodał.

Szef KPRM Michał Dworczyk pytany, czy zwiększą się w sklepach kontrole policji, odpowiedział, że kontroli w sklepach oraz w przestrzeni publicznej będzie cały czas dużo, a w niektórych miejscach więcej niż dotychczas. Dworczyk podkreślił, że większa część Polaków utrzymuje w tych dniach samodyscyplinę.