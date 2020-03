Polskie banknoty są poddawane kwarantannie - poinformował w czwartek na Twitterze Narodowy Bank Polski.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

"NBP informuje, że polskie banknoty są poddawane kwarantannie i można realizować transakcje przy ich pomocy" - napisał w mediach społecznościowych NBP.

Wcześniej "Dziennik Gazeta Prawna" informował, że Narodowy Bank Polski, do którego trafia gotówka z banków komercyjnych, poddaje banknoty dwutygodniowej kwarantannie oraz odkażaniu pod wpływem wysokiej temperatury (co najmniej 150 stopni Celsjusza). Do banków zaś – dzięki wdrożeniu procedur odkażających – trafiają "czyste" pieniądze.

Banknoty są poddawane kwarantannie także między innymi w Chinach, Korei i na Węgrzech. Węgierski dziennik "Ripost" przytaczał informację uzyskaną z banku centralnego, że bank codziennie wycofuje z obrotu banknoty o wartości kilku miliardów forintów i zgodnie z cyklem przetrwania koronawirusa przez dwa tygodnie przechowuje je w zamkniętych kontenerach, po czym przepuszcza przez tunel o temperaturze 160-170 stopni C.

Niezależnie od tego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby korzystać z płatności zbliżeniowych, ponieważ koronawirus może przenosić się poprzez kontakt z banknotami.

NBP informuje, że polskie banknoty są poddawane kwarantannie i można realizować transakcje przy ich pomocy. — Narodowy Bank Polski (@nbppl) March 19, 2020





"Zapasy są uzupełniane na bieżąco"

W środę polski bank centralny uspokajał, że mimo zwiększonych wypłat klientów, zaopatrzenie banków w walutę polską przebiega sprawnie na terenie całego kraju. NBP podkreślił, że na bieżąco zasila banki w gotówkę.

"Zaopatrzenie banków w walutę polską przebiega sprawnie na terenie całego kraju, pomimo zwiększonych wypłat klientów. Dziękujemy wszystkim profesjonalnym uczestnikom obrotu gotówkowego za odpowiedzialne zaangażowanie w zapewnienie społeczeństwu niezakłóconego dostępu do gotówki" - napisano w komunikacie w środę wieczorem.



Poinformowano, że wartość banknotów w zapasie NBP umożliwia realizację w całości zamówień banków. "Zapasy oddziałów okręgowych NBP są uzupełniane na bieżąco" - zapewnia bank centralny. Rada tnie stopy, o ile spadną raty? O ile spadnie rata kredytów po obniżeniu głównej stopy procentowej NBP? To pytan... zobacz więcej »



NBP podał także, iż zwrócił się do banków z prośbą o dostosowanie struktury nominałowej zamówień na banknoty do rzeczywistych potrzeb klientów i - jak wskazano - propozycja ta zastała przyjęta przez banki ze zrozumieniem.

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL

Zaznaczono, że NBP prowadzi standardowo codzienny monitoring operacji pobierania i odprowadzania waluty polskiej przez banki i dostosowuje zarządzanie zapasem gotówki do zmieniającej się sytuacji.



"Z bieżących danych wynika, że sytuacja na rynku obrotu gotówkowego w walucie polskiej jest stabilna" - czytamy.



Bank centralny podkreślił jednocześnie, że ze zrozumieniem podchodzi do problemów banków. "Rozumiejąc nietypowe okoliczności, w których się znalazły, NBP podejmuje działania ponadstandardowe wspierające starania banków w pozyskaniu walut obcych na potrzeby wypłat ich klientów. Wychodzimy naprzeciw wszelkim trudnościom obywateli" - napisano.