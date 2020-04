Narodowy Bank Polski apeluje do sklepów spożywczych oraz aptek o powszechne akceptowanie banknotów i monet. "Kwestia ta ma fundamentalne znaczenie w szczególności dla niektórych grup konsumentów" - zaznaczył bank centralny.

W połowie marca Ministerstwo Rozwoju w związku z epidemią COVID-19 przygotowało wytyczne dla placówek handlowych oraz usługowych. Na liście znalazło się między innymi promowanie płatności bezgotówkowych. W związku z tym przy wejściu do wielu placówek możemy znaleźć informację z prośbą o dokonywanie płatności kartami.

Uwagę zwrócił na to Narodowy Bank Polski, który podkreślił w piątkowym komunikacie, że "z niepokojem obserwuje działania niektórych podmiotów rynkowych, mające na celu bezprawne zniechęcenie przedsiębiorców do akceptowania gotówki".

"Tego rodzaju praktyki należy ocenić negatywnie, gdyż prowadzą one do występowania ogromnych trudności dla osób, które nie posiadają rachunku płatniczego ani nie posługują się bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi, a w codziennym życiu wykorzystują do rozliczeń pieniężnych wyłącznie banknoty i monety" - napisał NBP.

Płatności w sklepach

Bank ocenił, że niezakłócone funkcjonowanie rozliczeń pieniężnych w społeczeństwie wymaga "dalszego, powszechnego akceptowania banknotów i monet przez przedsiębiorców, w tym w szczególności przez placówki handlowe i usługowe, które aktualnie pozostają otwarte, np. sklepy spożywcze czy apteki".

"Kwestia ta ma fundamentalne znaczenie w szczególności dla niektórych grup konsumentów" - zaznaczył NBP.



Według banku centralnego, brak akceptacji banknotów i monet przez punkty handlowo-usługowe w obecnych realiach może oznaczać, że osoby, posługujące się wyłącznie gotówką, nie będą w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, takich jak zakup żywności czy leków.

W ocenie NBP "taka sytuacja jest niedopuszczalna prawnie i społecznie".



"Narodowy Bank Polski zwraca się z apelem do wszystkich przedsiębiorców, aby przestrzegali prawa i przy zachowaniu stosownych środków ostrożności nadal, tak jak do tej pory, powszechnie akceptowali banknoty i monety emitowane przez NBP, które są prawnym środkiem płatniczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - napisał bank.

Wyjątki

Bank centralny przypomniał też, że zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim, banknoty oraz monety emitowane przez NBP są prawnymi środkami płatniczymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i co do zasady powinny być powszechnie akceptowane przez przedsiębiorców jako forma dokonywania rozliczeń pieniężnych.



"Odstępstwa od tej zasady należy traktować jako działanie możliwe po spełnieniu szczególnych wymogów prawnych, a także w takich przypadkach, jak np. prowadzenie działalności w internecie czy bez fizycznej obsługi klientów, które z uwagi na swój charakter opierają się wyłącznie na akceptowaniu bezgotówkowej formy rozliczeń pieniężnych" - zaznaczył NBP.