Liczba bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w kwietniu była wyższa o 3,7 procent niż w marcu - wynika z danych zebranych przez TVN24.

To, że może to być największy kryzys w ostatnich trzech dekadach mówi większość ekonomistów. Minister pracy Marlena Maląg ostrzegła już, że bezrobocie na koniec roku może być dwucyfrowe. Ostatnie tygodnie przyniosły bowiem niespotykaną dotąd falę zamkniętych lub zawieszonych firm.

Liczba bezrobotnych

A jak wyglądał rynek pracy w ostatnich dniach? W TVN24 sprawdzamy urzędy pracy w całej Polsce. Do tej pory pełne dane udało nam się zebrać z województwa kujawsko-pomorskiego. Pochodzą one ze wszystkich powiatowych urzędów pracy w regionie.

Dane pokazują, że na dzień 15 kwietnia liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 67 548 osób. To o 2411 osób więcej niż 31 marca (wzrost o 3,7 proc.).

Pod koniec lutego liczba bezrobotnych wyniosła 67 026.

Najwięcej bezrobotnych zarejestrowało się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu (7474), a najmniej - w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rypinie (1618).

W porównaniu z 31 marca największy procentowy wzrost bezrobotnych odnotowano w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie (+14.94 proc.). Spadek zanotowano jedynie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie (-1,81 proc.)

Liczba ofert zatrudnienia w urzędach pracy w całym województwie wyniosła 1262.

Źródło: tvn24 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim

Praca urzędów

Na początku kwietnia Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz polecił marszałkowi województwa i wszystkim starostom, aby zapewnili nieprzerwaną pracę w podlegających im urzędach pracy.

Polecenie zostało wydane, aby zapewnić niezbędną pomoc osobom bezrobotnym i przedsiębiorcom, w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Urzędy pracy wypełniają zadania w zakresie: rejestracji osób bezrobotnych, świadczeń wypłacanych z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz realizacji instrumentów pomocy, wprowadzonych w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19.