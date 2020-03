Lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia zwrócili się do minister rodziny Marleny Maląg o zawieszenie wykonywania przez lekarzy rodzinnych badań okresowych u pracowników. Ma to związek z obowiązującym w całym kraju stanem zagrożenia epidemicznego.

Lekarze równocześnie proszą w tej sprawie o konkretne wytyczne i dyspozycje dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej. "W przeciwnym razie pacjenci, którzy w tej chwili szturmują placówki POZ (podstawowa opieka zdrowotna - red.), po prostu nie będą przyjmowani" - stwierdziła Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Badania okresowe pracowników

Lekarze PPOZ przypominają, że największym siedliskiem wirusów i bakterii są przychodnie lekarskie, dlatego też - w obliczu zwiększonej liczby zakażeń i zgonów spowodowanych zakażeniami koronawirusem – przyjmują chorych w konkretnych godzinach, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.

"Zawieszono szczepienia dzieci chorych, planowe zabiegi, rehabilitacje. Wszystko po to, aby jak najskuteczniej odizolować osoby zdrowe od chorych" - wyjaśnili lekarze PPOZ. ZUS odwołuje badania u lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Od 16 do 27 marca 2020 roku badania przez lekarzy orzeczników i komisje lekarski... zobacz więcej »

Jak zaznaczyli dalej, większość pacjentów stosuje się do zaleceń służb, ale zdarza się, że osoby zdrowe zgłaszają się na przykład na badania okresowe, bo takie mają zalecenia od pracodawców. Zauważyli, że takie zachowanie w obecnej sytuacji pociąga za sobą ogromne ryzyko zakażenia, bo zdrowi pracownicy przychodzący na badania w dużym stopniu narażeni są na wirusy.

"Uważamy, że należy przesunąć terminy badań, ale do tego potrzebne są konkretne wytyczne i dyspozycje dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Zasady postępowania w takich przypadkach powinny zostać jednoznacznie określone" - stwierdziła Janicka.

Na pytanie o badania okresowe odpowiadała w niedzielę w programie "Koronawirus. Raport" Monika Gładoch, ekspert prawa pracy.

Jak wyjaśniała, brak badań okresowych nie jest podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego, bo nie ma winy ze strony pracownika. Natomiast pracodawca nie może dopuścić do świadczenia pracy pracownika, który nie ma zaświadczenia lekarza o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. W efekcie pracownik nie będzie miał prawa do wynagrodzenia.

Stan zagrożenia epidemicznego

W Polsce od soboty obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zawieszone zostały międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Transport towarowy działa. Do Polski – od niedzieli do 25 marca – nie mogą też wjeżdżać cudzoziemcy.

Ponadto rząd ograniczył funkcjonowanie centrów i galerii handlowych. Inaczej działają też restauracje i bary.