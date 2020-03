O czym pamiętać? Jakie dokumenty przygotować? To pytania, które zadają sobie osoby planujące w najbliższych dniach przyjazd do Polski. Gościem TVN24 był adwokat Szymon Pawelec.

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL

W niedzielę weszły w życie dwa rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji dotyczące przywrócenia tymczasowej kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej oraz o czasowym zawieszeniu lub ograniczeniu ruchu granicznego na wymienionych przejściach prowadzących do Polski.

Na tej podstawie została przywrócona tymczasowo - od 15 marca do 24 marca - kontrola graniczna osób przekraczających polską granicę państwową, stanowiącą granicę wewnętrzną UE - strefy Schengen.





Kontrole na granicy

Jak podkreślił adwokat Szymon Pawelec, w obecnej sytuacji "musimy dysponować dokumentem potwierdzającym uprawnienia do przekroczenia granicy". - Musimy pamiętać o możliwości jednoznacznego potwierdzenia naszej tożsamości, a tym samym obywatelstwa - zaznaczył.

Od niedzieli przejściami drogowymi, morskimi i lotniczymi do Polski mogą wjechać: obywatele Polski, a także obcokrajowcy będący małżonkami lub dziećmi obywateli Polski, albo pozostający pod stałą opieką obywateli naszego kraju.

- Obecnie żyjemy już w innym okresie niż w okresie epidemii ospy w latach 60. Te bazy elektroniczne są znacznie bardziej rozbudowane, ale dla potwierdzenia pewnych informacji, warto mieć te dokumenty, które ten status potwierdzają - podkreślił gość TVN24.

Chodzi na przykład o skrócony akt małżeństwa. - Jeżeli ktoś ma skrócony akt małżeństwa, to jeżeli może, to niech go zabierze. Weźmy z ostrożności wszystko, co może możliwie pewnie i szybko pozwalać zidentyfikować ten status, jeżeli on jest czymś więcej, co wynika z posiadanego dowodu osobistego, czy też paszportu - powiedział Szymon Pawelec.

Do Polski wjadą także cudzoziemcy mający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji oraz członkowie ich rodzin. Wpuszczani będą także cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu w Polsce, a także ci, mający zezwolenie na pracę, poświadczenie od pracodawcy, czyli prawo do pracy w Polsce.