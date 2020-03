Z każdym dniem rośnie liczba firm, które decydują się na dofinansowanie testów na koronawirusa, wykonywanych przez laboratorium Warsaw Genomics.

Warsaw Genomics rozpoczął przeprowadzanie testów w kierunku SARS-CoV-2 na mocy porozumienia z Ministerstwem Zdrowia.

- Od czwartku przeprowadzamy testy w kierunku obecności koronawirusa. Pracujemy 24 godziny na dobę. Cały zespół jest w gotowości non-stop - mówił na antenie TVN24 prof. dr hab. n. med. Krystian Jażdżewski, lekarz chorób wewnętrznych, endokrynolog, onkogenetyk z Warsaw Genomics.

Koalicja wsparcia

Do koalicji firm wspierających walkę z koronawirusem kilka dni temu dołączyła Fundacja TVN "Nie jesteś sam", która przekazała Warsaw Genomics 1 milion złotych.

"Dzięki temu szpitale i inne placówki medyczne będą mogły bezpłatnie wykonać w laboratoriach tej firmy 2500 badań realizowanych w bardzo szybkim trybie, tj. nawet w ciągu 4-12 godzin od momentu dostarczenia próbki do uzyskania wyników" - głosi oficjalny komunikat Fundacji.

Lista organizacji finansujących testy rośnie z każdym dniem. W środę o przekazaniu na rzecz laboratorium 2 mln zł poinformował właściciel sieci sklepów Żabka. "Przekazana kwota pozwoli wykonać dodatkowo około pięć tysięcy testów" - zaznaczył cytowany w komunikacie Tomasz Suchański, prezes Żabka Polska.

"Realizacja bezpłatnych testów diagnostycznych dla szpitali i placówek medycznych, możliwa jest dzięki zaangażowaniu i współpracy z firmami reprezentującymi różne sektory gospodarki, które przeznaczają środki na zakup testów dla szpitali. Zawiązała się tym samym koalicja firm wspierających walkę z koronawirusem. To ogromy dowód solidarności i odpowiedzialności społecznej, który wszyscy dajemy w tym czasie - powiedział z kolei cytowany w informacji prasowej prof. Jażdżewski.

Oprócz Fundacji TVN "Nie jesteś sam" i Żabki, do koalicji firm należą jeszcze ANG Spółdzielnia, BNP Paribas, Deloitte, PKO Bank Polski, Tar Heel Capital - Private Equity oraz Trecom.

- We współpracy z laboratorium Warsaw Genomics zaczęliśmy specjalną akcję - uruchomiliśmy konto 47 1020 1068 0000 1002 0172 3014, gdzie podmioty zewnętrzne i osoby fizyczne mogą wpłacać pieniądze. Są już pierwsze wpłaty. My za wszystkie środki, które wpłyną na nasze konto, będziemy kupować testy używane do diagnozowania zakażenia koronawirusem. Sprawa wymaga szybkiej reakcji, jak sytuacja związana z epidemią tej choroby w Polsce. Mamy nadzieję, że nasi klienci czy inne jednostki, na przykład firmy prywatne, pomogą nam w tym. W kraju jest coraz więcej przypadków zachorowań, a my staramy się po prostu, po ludzku, pomagać - powiedziała we wtorek prezes Fundacji PKO BP Małgorzata Głębicka.

Stan epidemii w Polsce

W Polsce obowiązuje stan epidemii z uwagi na rozprzestrzenienie się koronawirusa SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

