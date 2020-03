- Jest dla mnie rzeczą bezsprzeczną, że konieczna będzie korekta budżetu, a zatem nie unikniemy głosowań budżetowych, ani głosowań w szeregu zmian w ustawach - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Wicepremier podkreślił, że "z całą pewnością to tempo wzrostu, które my prognozowaliśmy i prognozowały agencje ratingowe, będzie nie do utrzymania".

Straty galerii handlowych będą ogromne Obecna sytuacja jest "niestandardowa" i zupełnie nowa dla wszystkich -... zobacz więcej » - Wydaje się nieuchronne, że strefa euro znajdzie się w stanie recesji. Czy w stanie recesji znajdzie się także polska gospodarka, o tym za wcześnie wyrokować. Na razie uważamy, że to tempo wzrostu gospodarczego będzie wolniejsze, ale będzie to jednak rozwój, a nie zwijanie się gospodarki - zauważył Gowin.

Pomoc dla firm

Wicepremier zapowiedział także, że rząd we wtorek zajmie się pakietem pomocowym dla firm.

- Zdajemy sobie sprawę z ogromnych trudności gospodarczych. Jutro (we wtorek - red.) Rada Ministrów będzie poświęcona właśnie temu zagadnieniu - powiedział Jarosław Gowin.

- Wszystko wskazuje na to, że przyjmiemy pakiet rozwiązań, które pozwolą polskim firmom z jak najmniejszymi stratami, bo straty będą, przejść przez to "Morze Czerwone" - stwierdził.

O pakiecie pomocowym mówił także w RMF FM wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. - Najprawdopodobniej jutro będzie prezentowany projekt nowej specustawy, która będzie zawierać pakiet wsparcia dla przedsiębiorców, firm, ale też osób samozatrudnionych - powiedział.

- To nie jest tak, że my będziemy w stanie zrekompensować wszystkim wszystkie straty. Chodzi o to, żeby jak najwięcej firm uratować. Tych, które dzisiaj przeżywają wielkie problemy - stwierdził wicepremier Sasin.