Kto może otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Jak ubiegać się o środki? Do kiedy będzie obowiązywał zasiłek? Wyjaśnienia w tej sprawie opublikował we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z wydłużeniem przerwy od zajęć szkołach co najmniej do 26 kwietnia.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy



Zgodnie z przyjętą w marcu pierwszą specustawą, w przypadku zamknięcia przedszkola, żłobka lub szkoły rodzice dziecka w wieku do 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego, 14-dniowego zasiłku opiekuńczego.

Początkowo placówki oświaty miały być zamknięte do 25 marca, jednak w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii termin został wydłużony do świąt wielkanocnych.

Dlatego w pakiecie ustaw pomocowych, który został podpisany 31 marca przez prezydenta, znalazł się przepis zakładający przyznanie kolejnego dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wymiarze 14 dni z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do 8. roku życia. Przepisy umożliwiają Radzie Ministrów określenie dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego analogicznego do okresu, na jaki zostały zamknięte placówki.

Dla kogo?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej) zwolnionej z pracy, która musi zająć się dzieckiem w wieku do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19.

ZUS wskazał we wtorkowym komunikacie, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 przysługuje od 26 marca br. także ubezpieczonym rodzicom dzieci: do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ponadto Zakład poinformował, że od 26 marca z dodatkowego zasiłku mogą skorzystać również rodzice, których dzieckiem opiekowała się niania albo dzienny opiekun, jeśli z powodu COVID-19 nie mogą opiekować się dzieckiem.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy należy złożyć oświadczenie u swojego płatnika składek, na przykład pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. ZUS wyjaśnił, że oświadczenie jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Można to zrobić przez internet, za pośrednictwem PUE ZUS.

"Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba je złożyć, bo bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku" - podkreślono.



Dodatkowo ZUS zwrócił uwagę, że osobom, które złożyły wniosek o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, wniosek taki będzie potraktowany jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dalszy okres. "Będzie to oznaczało, że okres przyznanego zasiłku opiekuńczego, nie będzie uwzględniany do limitu 60 dni, natomiast będzie wliczony do limitu kolejnych 14 dni, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy" - wskazał Zakład.

Zasady bez zmian

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek w dodatkowym wymiarze 14 dni przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).



Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tak zwanych ogólnych zasadach.