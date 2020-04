Rząd nie zamierza wprowadzać przepisów pozwalających na otwieranie przesyłek pocztowych bez czyjejś zgody - podało Ministerstwo Cyfryzacji.

Jak przekazało w niedzielnym komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji, w mediach pojawiły się nieprawdziwe informacje dotyczące rzekomych nowych i kontrowersyjnych uprawnień Poczty Polskiej.

"Rząd pracuje nad nowelizacją kolejnych przepisów ułatwiających walkę z panującą epidemią, w której wprowadza dodatkowe ułatwienia dla obywateli. Jednym z nich jest usługa hybrydowa, czyli skuteczna i bezpieczna alternatywa wizyt na pocztach" - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Przekazało, że polega to na przekształceniu tradycyjnego papierowego pisma w jego elektroniczną wersję i w takiej formie dostarczenie go adresatowi. "Warunkiem zastosowanie tej usługi jest zgoda adresata" - podkreślono w komunikacie.

Dodano, że to oznacza, że operator pocztowy, jak dotąd, nie będzie miał prawa otwierania prywatnej korespondencji. "Propozycja przepisu jednoznacznie wskazuje, że doręczenie przesyłki może nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli adresat wyrazi na to zgodę" – zaznaczyło ministerstwo.

Nadmieniło też, że tego rodzaju usługi pocztowe są stosowane na całym świecie. I co ważne objęte są tajemnicą pocztową na każdym etapie - nadawania, skanowania i doręczenia.

"Usługa, która funkcjonuje w wielu państwach"

W poniedziałek także rzecznik rządu Piotr Mueller w rozmowie w Programie Trzecim Polskiego Radia odniósł się do tej kwestii.

- Ta informacja jest nieprawdziwa, jest kłamstwem. Jest przepis, który pozwala za zgodą, wyraźną zgodą osoby, która jest adresatem otworzyć przesyłkę, jeżeli sama nie może jej odebrać - podkreślił Müller.

Jak dodał osoba, która jest w kwarantannie i chce dostać pismo urzędowe będzie mogła - przez udzieloną zgodę za pomocą profilu zaufanego - wyrazić zgodę, aby Poczta otworzyła przesyłkę urzędową, zeskanowała ją i przesłała na maila.

- To jest usługa, która funkcjonuje w wielu państwach na świecie - zapewnił. Ale - jak zaznaczył rzecznik rządu - za wyraźną zgodą osoby, której to dotyczy.

Bez przesyłek prywatnych

O pomyśle otwierania kopert, skanowania przesyłki i dostarczania jej elektronicznie jako pierwsza napisała "Rzeczpospolita".

"Nowa regulacja ma być uzupełnieniem pierwszego pakietu tarczy antykryzysowej, przyjętego przed kilkoma dniami przez Sejm. (...) Z projektu wynika, że rząd na dużą skalę chce upowszechnić tzw. przesyłki hybrydowe. W skrócie oznacza to, że Poczta Polska będzie masowo otwierać koperty, a następnie przesyłki skanować i dostarczać je elektronicznie" - poinformowano w niedzielę na stronach rp.pl.

"Nie ma to jednak dotyczyć przesyłek prywatnych. Projekt przewiduje, że miałoby to miejsce m.in. w przypadku postępowań administracyjnych, egzekucyjnych, karnych, karno-skarbowych lub w sprawach o wykroczenia, gdy przepisy przewidują doręczenie wezwań, zawiadomień oraz innych pism, od których daty doręczenia biegną terminy. Z projektu wynika, że 'w przypadku braku możliwości przekształcenia przesyłki listowej w postać elektroniczną, operator pocztowy ponownie przesyłkę kopertuje i doręcza do adresata w pierwotnej postaci przesyłki listowej'" - czytamy.

We wtorek posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli projekt ustawy w sprawie zasad głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 roku. Zgodnie z projektem, w wyborach tych możliwość głosowania korespondencyjnego będzie przysługiwać wszystkim wyborcom.

W piątek - jak wynika z informacji na stronie sejmowej - posłowie PiS złożyli do projektu autopoprawkę, która zakłada, że w zaplanowanych w tym roku wyborach prezydenckich głosowanie korespondencyjne będzie jedynym sposobem uczestnictwa. To samo rozwiązanie będzie miało zastosowanie w drugiej turze wyborów.

To od Poczty Polskiej, w której właśnie zmienił się prezes, będzie zależało, czy głosowanie korespondencyjne przebiegnie bez przeszkód.

Poczta ma zapewnić doręczenie pakietu wyborczego bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy na adres wskazany w spisie wyborców. Ma się to odbyć w terminie od 7 dni do dnia przez dniem wyborów.

W skład pakietu wyborczego mają wchodzić: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

