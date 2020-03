Odtwórz: 23.03.2020 | Wirus może przetrwać w lodówce do trzech dni

Biedronka i Tesco wprowadzają kolejne zmiany w swoich sklepach. Mają one pomóc seniorom w robieniu zakupów w czasie pandemii koronawirusa.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Ministerstwo Rozwoju w związku z koronawirusem przygotowało zalecenia między innymi dla sklepów spożywczych oraz drogerii. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, jak wygląda handel w czasach koronawirusa.

Sieci wprowadzają jednak kolejne zmiany.

Zmiany dla seniorów

Biedronka poinformowała w poniedziałkowym komunikacie, że od 24 marca, w sklepach należących do sieci mają zostać umieszczone specjalne skrzynki i gotowe do wypełnienia proste formularze. "Każdy senior, który potrzebuje pomocy w zrobieniu zakupów, a także każda osoba gotowa pomagać, może wypełnić taki formularz i zostawić w skrzynce" - czytamy.

Obowiązkowa dezynfekcja rąk i limity dla klientów. Związkowcy chcą zmian w handlu W związku z koronawirusem handlowa Solidarność chce, by klienci przed wejściem d... zobacz więcej » Obie grupy mogą też się zgłosić za pośrednictwem biura obsługi klienta sieci Biedronka. Ponadto wolontariusze mogą się zarejestrować poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sieci.

Sieć dla bezpieczeństwa klientów już wcześniej wprowadziła limity osób, które mogą jednocześnie przebywać w sklepach - limity są związane z wielkością danej placówki. Biedronka poinformowała, że w sytuacji, jeśli starsza osoba zdecyduje się przyjść do sklepu, to w pierwszej godzinie funkcjonowania placówki, będzie mogła skorzystać z pierwszeństwa wejścia do sklepu.

Biedronka wskazała w komunikacie, że wzmacnia też zalecenia dotyczące priorytetowej obsługi seniorów przy kasie. "Na prośbę seniora pozostali klienci będą proszeni o przepuszczenie osoby starszej w kolejce" - czytamy.

O zmianach, z uwagi na seniorów, poinformowała także sieć Tesco.



"Jednym z naszych działań jest specjalna godzina zakupów dla osób z grupy podwyższonego ryzyka, a w szczególności seniorów. Chcemy by codziennie, od godziny 9 do 10, osoby starsze miały możliwość zrobienia bezpiecznych i sprawnych zakupów" - podkreślono w komunikacie zamieszczonym na stronie.

Sieć poprosiła o wsparcie i "ustąpienie pierwszeństwa najbardziej narażonym klientom". Z kolei Żabka zachęca, by osobom starszym proponować wyręczenie z robienia zakupów.