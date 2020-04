Epidemia wywołana przez koronawirusa istotnie wpłynęła na to, na co wydajemy pieniądze. Dane opublikowane przez banki wskazują, że niektóre branże praktycznie z dnia na dzień straciły około 80-90 procent wpływów.

Bank Millennium oraz PKO BP opublikowały w mediach społecznościowych dane dotyczące transakcji dokonywanych kartami płatniczymi. Zestawienia mogą pokazywać skalę, jak bardzo kryzys wpłynął na niektóre branże.

Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium, opublikował wykres, na którym widać drastyczne spadki liczby płatności w poszczególnych branżach w porównaniu ze średnią z 2019 roku.

"Dane o transakcjach klientów Banku Millennium wskazują na bardzo silne spadki (o ponad 90 proc.) wydatków na turystykę, hotele, ale też odzież i obuwie. To branże które najszybciej i najmocniej odczuwają skutki pandemii" - napisał na Twitterze Maliszewski.



Z kolei według danych opublikowanych przez analityków PKO BP wynika, że z powodu epidemii o około 80 procent zmniejszyły się wydatki na edukację, rozrywkę, restauracje, hotele i salony urody.



Rządowy pakiet

W ciągu ostatnich paru dni działalność zawiesiło prawie 14 tysięcy firm, a zamknęło się ponad dwa tysiące - dowiadujemy się z magazynu "Polska i Świat". Wszystko przez rozprzestrzeniającego się koronawirusa i wprowadzane w związku z tym ograniczenia.

W przetrwaniu w trudnym czasie ma pomóc uchwalony w tym tygodniu przez parlament rządowy pakiet antykryzysowy. Jednak już teraz przedsiębiorcy postulują, że nie jest on wystarczający, i apelują o jak najszybsze przygotowanie i wprowadzenie kolejnego pakietu wsparcia dla firm.

PAKIET ANTYKRYZYSOWY - PORADNIK DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW