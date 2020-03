Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk skierował w poniedziałek apel do samorządów o rozważenie zawieszenia opłat parkingowych za parkowanie w strefach miejskich. Jednocześnie szef MI zapewnił, że rząd nie planuje zawieszenia krajowych połączeń kolejowych, ale liczba rejsów na poszczególnych trasach może zostać zmniejszona.

- Dzisiaj ruch spadł w znacznym stopniu na drogach krajowych, ale także na drogach w miastach. To widzimy, więc pozwolę sobie skierować apel do samorządów - do prezydentów, burmistrzów, także i wójtów, którzy zarządzają płatnymi strefami parkingowymi: rozważcie państwo zawieszenie opłat parkingowych za parkowanie w strefach miejskich - mówił Adamczyk podczas konferencji prasowej.



- Niech ci, którzy muszą jechać do pracy niekoniecznie korzystają z komunikacji publicznej dla bezpieczeństwa swojego i innych współpasażerów. Niech będą mogli dojechać do pracy samochodem. A często pracują w centrach miast, często pracują na tych obszarach, gdzie obowiązują płatne strefy - wskazał minister infrastruktury. Dodał też, że zawieszenie opłat parkingowych w jego ocenie nie będzie wielkim ubytkiem dla samorządów.

Na zawieszenie poboru opłat w strefie płatnego parkowania zdecydowały się Gdynia oraz Kraków. We wtorek decyzję w tej sprawie mają również podjąć władze Szczecina.

Połączenia kolejowe

Fabryka samochodów w Polsce zawiesiła produkcję Fabryka samochodów Fiat Chrysler Automobiles w Tychach zawiesiła w poniedziałek... zobacz więcej » Adamczyk poinformował, że rząd nie planuje zawieszenia krajowych połączeń kolejowych. W nocy z soboty na niedzielę wstrzymane zostały międzynarodowe połączenia kolejowe.

- Pracujemy nad tym, aby wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji na kolei można było utrzymać ciągłość połączeń pasażerskich w naszym kraju - zapewnił.



Poinformował też, że bardzo mocno spadła ilość rezerwacji w pociągach PKP Intercity. - To jest 80 procent odwołanych rezerwacji - przekazał Adamczyk.



Podkreślił też, że trzeba bardzo racjonalnie podejść do problemu zagrożenia koronawirusem. - Jedno jest pewne, żadne połączenie nie zostanie zlikwidowane. Zostaną zawieszone pociągi w ramach tego połączenia, ale połączenie zostanie utrzymane - powiedział Adamczyk.



- Dzisiaj musimy dobrze zarządzać tą sytuacją kryzysową, także i w transporcie - podsumował minister infrastruktury.