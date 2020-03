Rząd planuje rozszerzenie grupy osób, którym przysługuje specjalny zasiłek w związku z koniecznością opieki nad dziećmi w czasie, gdy zamknięte będą szkoły i przedszkola. Obecnie mogą na niego liczyć tylko rodzice dzieci do ósmego roku życia. Ta granica ma być podniesiona do 12 lat - zapowiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

W środę premier Mateusz Morawiecki i ministrowie poinformowali o decyzji ws. zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków w Polsce. Dla wielu rodziców oznacza to konieczność rezygnacji z pracy.

Ustawa ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem z początku marca przewiduje w takich przypadkach dodatkowy, 14-dniowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat ośmiu. Ta granica ma wkrótce się zmienić.

- Zapis związany z objęciem zasiłkami osób, rodziców dzieci powyżej 8. roku życia znajdzie się w specustawie (...), której zapisy zaprezentujemy na początku przyszłego tygodnia - powiedział minister Emilewicz na briefingu po czwartkowym posiedzeniu rządowego sztabu kryzysowego.

Dodała, że zasiłek będzie przysługiwać rodzicom dzieci do 12 r. życia z mocą wsteczną.

Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku nie wlicza się do wcześniej obowiązujących limitów przy wypłacie zasiłku. Zgodnie z nimi w ciągu roku zasiłek opiekuńczy przysługuje przez 60 dni, jeżeli rodzic opiekuje się zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku. Na dziecko niepełnosprawne, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat zasiłek przysługuje przez 30 dni.

Minister rozwoju była pytana na konferencji prasowej, czy rząd będzie wypłacał zasiłki dla osób, które mają nieoskładkowane umowy o dzieło.

- Dzisiaj mówimy o tych umowach, które są oskładkowane. Tam, gdzie składkę pracownik płaci, tam otrzymuje świadczenie. Na razie nie rozważaliśmy rozszerzenia tego świadczenia. Będziemy analizowali sytuację na bieżąco - odpowiedziała Emilewicz.

Zastrzegła też, że przygotowywana na wtorek ustawa "najprawdopodobniej nie rozwiąże wszystkich problemów, które mogą się pojawić w najbliższych tygodniach". - My jesteśmy gotowi do reakcji systemowych w miarę rozwoju sytuacji - mówiła Emilewicz.

Podała też, że rozwiązania dla przedsiębiorców wejdą w życie od 1 kwietnia. - Zakładamy, że większość rozwiązań wejdzie od 1 kwietnia - tych proprzedsiębiorczych, poprawiających płynność finansową w przedsiębiorstwach - powiedziała minister rozwoju.

"Nie ma powodów, by kupować na zapas"

Emilewicz zapewniła, że Polska jest jednym z największych producentów żywności w Europie.

- Moce produkcyjne w zakładach są uruchomione na około 80 proc. Zatem są jeszcze rezerwy, aby zwiększyć - jeżeli będzie taka potrzeba - produkcję żywności. Dzisiaj takiej potrzeby jeszcze nie ma - stwierdziła. Dodała, że żywności w sklepach nie zabraknie. - Producenci są gotowi wytwarzać więcej, jeśli będzie taka potrzeba. Apeluję o racjonalne zachowanie w sklepach - powiedziała.

Minister przy okazji zapowiedziała, że spotyka się z producentami żywności oraz przedstawicielami branży transportowej i logistycznej gwarantującej dostawy żywności.

Zapewniła też, że rząd nie planuje zamykania sklepów oraz "odcinania kordonem sanitarnym żadnych dużych miast w Polsce".

- Z całą pewnością gwarantujemy państwu, że nie ma żadnych powodów ani podstaw do tego, by obawiać się, że sklepy zostaną zamknięte lub nie będą zaopatrzone - powiedziała.

Apelowała do Polaków, by nie robili dodatkowych, "nadmiarowych" zakupów. - Dzisiaj wychodzenie do miejsc, gdzie jest dużo osób, zdecydowanie jest niewłaściwe i niewskazane - ostrzegała.

Zwróciła też uwagę na problem osób starszych i prosiła o to, by pomóc im w zakupach. - Zobaczmy, kto w naszym sąsiedztwie jest starszy, komu możemy pomóc, robiąc zakupy, by ta osoba do sklepu nie musiała wychodzić - prosiła.

Apel o pracę zdalną

Minister zaapelowała też do pracodawców o wprowadzanie pracy zdalnej. - Dzisiaj najlepszym sposobem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa jest ograniczenie kontaktu i takie zachowania rekomendujemy - powiedziała. Jak podkreśliła, resort stara się promować pracę zdalną i rekomendować ją firmom, podmiotom gospodarczym. - Praca zdalna, która jest możliwa dzięki specustawie jest dobrym rozwiązaniem na ten trudniejszy czas - zapewniła.

- Przypomnijmy, że praca zdalna tym się różni od telepracy, że nie wymaga specjalnej akceptacji miejsca pracy przez pracownika BHP i można ją zlecić niemal z dnia na dzień, z godziny na godzinę - wyjaśniła. Jak dodała, tego typu rozwiązanie jest wdrażane również w Ministerstwie Rozwoju. - Już część pracowników tę pracę swoją świadczy zdalnie - zaznaczyła.

"Poczucie zdrowego rozsądku"

Obecny na briefingu szef KPRM Michał Dworczyk mówił m.in. o krokach, na jakie decyduje się rząd w związku z zagrożeniem koronawirusem. - Te wszystkie działania prowadzone są po to, żeby ograniczyć kontakty interpersonalne, pewne działania, które musimy wszyscy podjąć - powiedział Dworczyk.

Zaznaczył, że nie mówi o decyzjach administracyjnych, lecz o zmianie naszych nawyków. - Są niezbędne po to, żeby ograniczyć rozprzestrzenienia się koronawirusa - podkreślił.

- Nawet najbardziej restrykcyjne nakazy, decyzje administracyjne nie zastąpią poczucia odpowiedzialności obywatelskiej i poczucia zdrowego rozsądku - dodał Dworczyk.

