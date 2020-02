Od wtorku Poczta Polska zawiesza przyjmowanie przesyłek do Chin - poinformowała firma w komunikacie. Ma to związek z zawieszeniem lotów do Państwa Środka i brakiem innych możliwości transportu do tego kraju.

Poczta Polska zaznaczyła, że mogą też wystąpić opóźnienia w doręczaniu przesyłek już wysłanych.

Jak podkreśliła firma w oświadczeniu, zawieszenie ma obowiązywać do odwołania.

Jednocześnie operator przypomina komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego z 31 stycznia 2020 roku. Jak czytamy dalej, "nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane z Chin".



We wtorek PLL LOT poinformowały, że w związku z epidemią koronawirusa podjęły decyzję o przedłużeniu zawieszenia rejsów między Warszawą a Pekinem do 29 lutego br. W piątek przewoźnik zdecydował zawiesić rejsy do Pekinu od 1 lutego do 9 lutego br.

Zgodnie z rozkładem LOT lata bezpośrednio z Warszawy na dwa pekińskie lotniska: Stołeczne Międzynarodowe Lotnisko Pekin (PEK) i Pekin-Daxing (PKX) w sumie codziennie, siedem razy w tygodniu.

LOT zaznaczył, że "bacznie monitoruje sytuację epidemiologiczną na całym świecie".

Połączenia lotnicze z Chinami wcześniej zawiesiły m.in. British Airways, Lufthansa, Swiss i Austrian Airlines, Air India i Seoul Air, a American Airlines zawiesiły loty do i z Szanghaju i Pekinu. Fińskie linie Finnair poinformowały, że odwołują loty do Pekinu i Nankinu do drugiej połowy marca.

Koronawirus

Nowy typ koronawirusa wykryto w chińskim mieście Wuhan w grudniu 2019 roku. Objawy choroby to gorączka, trudności w oddychaniu, a także nacieki w płucach. Koronawirus powoduje zapalenie płuc, które jest nieco lżejsze od zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej SARS wywołanego przez innego koronawirusa.

Wirus przedostał się do wszystkich prowincji i regionów Chin, a także do ponad 20 krajów świata, w tym do USA, Niemiec, Francji, Hiszpanii i Finlandii.