Koalicja Obywatelska apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego i linii lotniczych LOT o zawieszenie lotów do i z Chin w związku z epidemią koronawirusa. Do tej pory narodowy przewoźnik nie zdecydował się jednak na taki krok. - LOT na bieżąco monitoruje sytuację na całym świecie, także epidemiologiczną. Gdy tylko będą przesłanki, ażeby zawiesić połączenia, tak uczynimy - powiedział w rozmowie z TVN24 pełniący obowiązki rzecznika prasowego LOT-u Michał Czernicki.

- Uważamy, że zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów i załóg jest ważniejsze niż zysk spółki LOT. Tak zrobiły inne kraje i oczekujemy, że również premier Morawiecki wyda takie polecenie - powiedział na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie Dariusz Joński, poseł KO.

Poseł Maciej Lasek wskazał, że już kilkadziesiąt linii lotniczych wprowadziło ograniczenia w połączeniach z Chinami.

- W związku z obawami co do rozprzestrzeniania się koronawirusa drogą również lotniczą, czyli poprzez pasażerów, już ponad 34 linie lotnicze wprowadziły ograniczenie lub zawieszenie czasowe lotów do i z Chin - powiedział.

Na liście znaleźli się między innymi europejscy przewoźnicy, tacy jak Lufthansa, KLM, British Airways, czy SAS. Na wstrzymanie ruchu lotniczego z Chinami zdecydowały się w czwartek Włochy, gdy wykryto w tym kraju dwa pierwsze przypadki koronawirusa.

- Coraz więcej specjalistów twierdzi, że największy wzrost zarażeń nastąpi za około 10 dni. Czy nie należy iść drogą tych linii lotniczych, które już wstrzymały połączenia lub ograniczyły - powiedział Lasek.

- Codziennie na lotnisku Chopina ląduje 250 do 500 osób z Chin. Czy maseczki wydawane personelowi pokładowemu są wystarczającym zabezpieczeniem przy tak długiej inkubacji tego wirusa? - pytał.



Poseł Lasek zwrócił uwagę, że "samoloty, które wykonują loty do Chin są w ciągłej rotacji". - Dzisiaj lecą do Pekinu, jutro do Nowego Jorku, czy monitorowane jest ryzyko przenoszenia wirusa przez system klimatyzacji, czy filtry, które są stosowane, podlegają sterylizacji? - pytał parlamentarzysta.

Posłowie KO zaapelowali również "do zarządu LOT o ponowne rozważenie czasowego wstrzymania lotów z Chin do czasu ustabilizowania się sytuacji". Przypomnieli, że z Warszawy jest 9 połączeń do i z Chin tygodniowo.

"LOT na bieżąco monitoruje sytuację"

Do tej pory Polskie Linie Lotnicze nie podjęły decyzji o zawieszeniu "chińskich" połączeń. - LOT na bieżąco monitoruje sytuację na całym świecie, także epidemiologiczną, gdy tylko będą przesłanki ażeby zawiesić połączenia tak uczynimy - powiedział w rozmowie z TVN24 p.o. rzecznika prasowego LOT-u Michał Czernicki.

- Bezpieczeństwo pasażerów oraz naszych pracowników jest dla LOT-u najwyższym priorytetem - podkreślił.

Jak dodał, narodowy przewoźnik zmienił procedury na rejsach azjatyckich.

- Nasze załogi bacznie przyglądają się pasażerom, którzy mogą wykazywać oznaki jakiejkolwiek choroby, na przykład przeziębienia, kataru. Gdy tylko taką sytuację odnajdujemy, to natychmiast powiadamiamy lotnisko docelowe. W przypadku rejsów z Pekinu jest to Lotnisko Chopina w Warszawie. Od razu po wylądowaniu służby lotniskowe rozpoczynają swoje naziemne działania - tłumaczył Czernicki. Przekonywał też, że "Lotnisko Chopina jest bardzo dobrze przygotowane do tego typu sytuacji".

Pasażerowie korzystający z usług LOT mogą zrezygnować lub opóźnić swój wylot do Państwa Środka.

- LOT umożliwia wszystkim pasażerom podróżującym do Chin rezygnację tudzież zmianę biletu na termin późniejszy. Mogą to wykonać pasażerowie, którzy mają okres podróży od 22 stycznia do 27 lutego 2020 roku i zakupili bilet polskiego przewoźnika do 27 stycznia bieżącego roku - wyjaśnił Michał Czernicki.

Wstępnie przebadana pasażerka

W czwartek załoga samolotu PLL LOT lecącego z Pekinu do Warszawy zgłosiła w czwartek służbom Lotniska Chopina, że jedna z pasażerek ma objawy infekcji przypominające przeziębienie. Rzecznik portu przekazał TVN24, że wykluczono koronawirusa. Pasażerka nie trafiła na obserwację i opuściła teren lotniska.

Rzecznik prasowy Lotniska Chopina Piotr Rudzki poinformował TVN24, że pasażerka została wstępnie przebadana na pokładzie samolotu, a następnie dokładniej w ambulatorium.

Nie był w stanie powiedzieć, w jaki sposób udało się tak szybko wykluczyć koronawirusa.

WHO o koronawirusie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadziła w czwartek wieczorem stan "światowego pogotowia" z powodu koronawirusa.

- Ogłaszam stan zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym w związku z globalnym wybuchem epidemii 2019-nCoV - oznajmił Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO. Zaznaczył, że największym zagrożeniem jest rozprzestrzenianie się wirusa na kraje wyposażone w słabe systemy opieki zdrowotnej.

Jednocześnie szef WHO poinformował, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jest przeciwna ograniczeniom w podróży i handlu z Chinami z powodu koronawirusa.

"Widziałem potencjał (w Chinach) i jestem przekonany, że zahamują rozprzestrzenianie się (wirusa) tak szybko jak to możliwe" - powiedział Ghebreyesus.