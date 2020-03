Polskie Linie Lotnicze LOT, ze względu na mniejsze zainteresowanie podróżami do Włoch, zdecydowały tymczasowo o zmniejszeniu liczby rejsów z Warszawy do Mediolanu. Jak poinformowano w poniedziałkowym komunikacie, anulowano także niektóre rejsy z Warszawy do Seulu.

"Ze względu na mniejsze zainteresowanie połączeniami lotniczymi do Włoch oraz do Korei, LOT podjął decyzję o tymczasowym dostosowaniu oferty na tych kierunkach. Większość rejsów do Mediolanu i Wenecji obsługiwana będzie mniejszymi samolotami typu Embraer E170 oraz Embraer E175, a większe maszyny będą skierowane na inne kierunki" - poinformował w poniedziałek LOT.



Samoloty typu E170 mogą zabrać na pokład do 76 pasażerów, a E175 - do 82 podróżnych.



Dodatkowo przewoźnik zmniejszy częstotliwość rejsów na trasie Warszawa - Mediolan. W drugiej połowie marca ich liczba zostanie zredukowana z trzech do dwóch rejsów dziennie.

Obecnie LOT lata do Mediolanu trzy razy dziennie siedem dni w tygodniu. Do Wenecji LOT lata raz dziennie siedem dni w tygodniu.









LOT zmienia rozkład

Zagrożenie koronawirusem i prawa pracownika. Inspekcja pracy wyjaśnia Czy pracodawca może zabronić pracownikowi wykorzystania urlopu, jeżeli ma on być... zobacz więcej » LOT podał, że "zmniejszy się również tymczasowo oferta z Budapesztu do Seulu - z trzech do dwóch częstotliwości tygodniowo oraz z Warszawy do Seulu - anulowane zostały pojedyncze rejsy".



Przewoźnik obecnie wykonuje pięć rejsów tygodniowo na trasie Warszawa-Seul.

"Pasażerowie, których dotyczą zmiany informowani są o nich na bieżąco, a ich bilety zmieniane na najbliższe dostępne połączenia. W razie wątpliwości związanych z rezerwacją biletów, prosimy o bezpośredni kontakt z LOT Contact Centre" - przekazała spółka.



LOT zapewnił, że na bieżąco monitoruje sytuację związaną z koronawirusem. "Pozostałe rejsy odbywają się zgodnie z planowanym rozkładem" - podkreślił narodowy przewoźnik.

Wcześniej na odwołanie znacznej liczby rejsów na trasie Polska - Włochy, między 11 marca a 2 kwietnia, zdecydował się węgierski Wizz Air. Całkowitą przepustowość zmniejszono o około 60 procent. Przewoźnik wprowadził także zmiany w rozkładzie rejsów do Izraela między 15 marca a 2 kwietnia 2020 roku.

Do tej pory na zmiany w rozkładzie lotów nie zdecydował się irlandzki Ryanair.

Największe linie

Z najnowszych danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że największym przewoźnikiem w Polsce pod względem liczby przewiezionych pasażerów pozostaje Ryanair.

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2019 roku irlandzki przewoźnik obsłużył na polskich lotniskach blisko 9 milionów pasażerów.

Tuż za plecami Ryanaira znalazły się PLL LOT - prawie 8,8 miliona pasażerów. Na trzecim miejscu jest Wizz Air. Węgierski przewoźnik obsłużył w polskich portach lotniczych 7,1 miliona pasażerów.