Polskie Linie Lotnicze LOT kolejny raz przedłużyły zwieszenie rejsów między Warszawą a Pekinem - poinformował w czwartek pełniący obowiązki rzecznika spółki Michał Czernicki. Połączenia nie będą realizowane do 28 marca.

- Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT podjął decyzję o przedłużeniu zawieszenia wszystkich rejsów wykonywanych pomiędzy Warszawą a Pekinem do 28 marca br. Decyzja wynika z troski o bezpieczeństwo pasażerów oraz członków załóg Polskich Linii Lotniczych LOT - przekazał Czernicki.

Loty do Chin zawieszone

31 stycznia zarząd LOT-u poinformował, że zawiesza rejsy do stolicy Chin do 9 lutego br. W ubiegłym tygodniu przewoźnik przedłużył zawieszenie tych połączeń do 29 lutego br.



- Nadal bacznie monitorujemy sytuację epidemiologiczną na całym świecie i pozostajemy w stałym kontakcie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego - powiedział rzecznik.

LOT w rozkładzie oferuje bezpośrednie rejsy z Warszawy na dwa pekińskie lotniska: Stołeczne Międzynarodowe Lotnisko Pekin (PEK) i Pekin-Daxing (PKX).

Czołowe linie przedłużają zawieszenie połączeń z Chinami Amerykańskie linie lotnicze przedłużyły zawieszenie rejsów do Chin z powodu epid... zobacz więcej » W środę przedłużenie zawieszenia rejsów do Chin do końca kwietnia ogłosiły amerykańskie linie lotnicze. Z kolei na początku tygodnia linie British Airways poinformowały, że wszystkie loty do i z Chin kontynentalnych zostają odwołane do końca marca. Do 15 marca br. rejsów do Państwa Środka nie będą realizowały linie KLM.

Szef włoskiej dyplomacji Luigi Di Maio powiedział we wtorek, że komunikacja lotnicza między Włochami a Chinami będzie wstrzymana tak długo, jak długo nie będzie spadać liczba zakażonych koronawirusem.

Koronawirus

Koronawirus SARS-CoV-2 z chińskiego Wuhanu, który wywołuje chorobę COVID-19, dotarł już do prawie trzydziestu krajów. Potwierdzono ponad 60 tysięcy przypadków zakażenia. Od początku epidemii zmarło około 1370 osób.

Objawy choroby to gorączka, trudności w oddychaniu, a także nacieki w płucach. Koronawirus powoduje zapalenie płuc, które jest nieco lżejsze od zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej SARS wywołanego przez innego koronawirusa.

