Odtwórz: 04.03.2020 | Koronawirus trafił do Polski. "Pacjent zero" w szpitalu w Zielonej Górze

W związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa i mniejszym zainteresowaniem podróżami, LOT przedłużył zawieszenie rejsów na trasie Warszawa - Pekin do 25 kwietnia br. - poinformował p.o. rzecznika prasowego przewoźnika Michał Czernicki. Dodatkowo narodowe linie lotnicze wstrzymały także do 8 kwietnia rejsy na trasie Budapeszt - Seul.

- W związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa 2019-nCoV i mniejszym zainteresowaniem podróżami zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT podjął decyzje o tymczasowej optymalizacji siatki połączeń na wybranych kierunkach - przekazał Czernicki.

LOT zawiesza trasy

Jak dodał, do 25 kwietnia br. przedłużony zostaje okres zawieszenia rejsów na trasie Warszawa - Pekin. Zgodnie z wcześniejszą decyzją, zawieszenie miało obowiązywać do 28 marca.

Ponadto do 8 kwietnia br. zostają wstrzymane loty na trasie Budapeszt - Seul. Dodatkowo, rejsy na trasie Warszawa - Mediolan są wykonywane z częstotliwością dwa razy dziennie. LOT latał do Mediolanu trzy razy dziennie siedem dni w tygodniu.



Lufthansa uziemi 150 maszyn. Z powodu koronawirusa Niemieckie linie lotnicze Lufthansa poinformowały w środę, że rezygnują z używan... zobacz więcej » - Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także z pozostałymi przewoźnikami w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych pasażerów i pracowników - poinformował Czernicki.



Rzecznik spółki zapewnił, że o zmianach w podróży pasażerowie są informowani na bieżąco. - Zapewniamy pasażerom zmiany rezerwacji biletów na najbliższe dostępne połączenia. Więcej informacji o statusie lotu można uzyskać w LOT Contact Centre. O dalszych ewentualnych zmianach w rozkładzie podróżni będą informowani na bieżąco - przekazał.

Koronawirus

W związku z epidemią koronawirusa zmiany wprowadzają także inni przewoźnicy.

Irlandzki Ryanair na początku tygodnia poinformował, że od wtorku, 17 marca do środy, 8 kwietnia nie odbędzie się nawet 25 procent rejsów. Głównie do i z Włoch. "Wszyscy klienci dotknięci zmianami zostaną powiadomieni o wszelkich zmianach w rozkładzie co najmniej 14 dni wcześniej" - zapewnił w komunikacie szef Ryanaira Michael O'Leary.

Wcześniej na odwołanie znacznej liczby rejsów na trasie Polska - Włochy, między 11 marca a 2 kwietnia, zdecydował się węgierski Wizz Air. Całkowitą przepustowość zmniejszono o około 60 procent. Przewoźnik wprowadził także zmiany w rozkładzie rejsów do Izraela między 15 marca a 2 kwietnia 2020 roku.

Niemieckie linie lotnicze Lufthansa poinformowały w środę, że rezygnują z używania prawie jednej piątej swoich samolotów w reakcji na epidemię koronawirusa.

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu, Korei Południowej, do Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.