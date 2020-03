W związku z epidemią koronawirusa LOT umożliwia bezpłatną zmianę daty podróży pasażerom posiadającym bilet zakupiony przed 31 marca na lot od 6 marca do 24 kwietnia 2020 roku - przekazał przewoźnik. Rejs z nową datą musi się odbyć do końca roku. Na wprowadzenie możliwości bezpłatnej zmiany rezerwacji zdecydowały się również linie lotnicze z grupy Lufthansa.

"Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, Polskie Linie Lotnicze LOT począwszy od 6 marca wprowadzają bezpłatną możliwość zmiany daty podróży dla podróżnych posiadających bilety z naszej siatki połączeń. Oferta dotyczy biletów kupionych przed 31 marca, ważnych na podróże od 6 marca do 24 kwietnia 2020 roku" - poinformował w sobotę LOT.

Zmiana rezerwacji

Spółka przekazała, że możliwość bezpłatnej zmiany daty podróży można dokonać na rejsy, które mają się odbyć do 31 grudnia 2020 roku (liczy się data powrotu), pod warunkiem zachowania tej samej trasy i klasy rezerwacyjnej.



"Jeżeli pasażer wybierze datę rejsu, w której oryginalnie wybrana klasa rezerwacyjna nie jest dostępna, konieczne będzie uregulowanie różnicy wynikającej z aktualnie dostępnej taryfy" - wskazał LOT.

Przewoźnik zaznaczył, że ewentualny zwrot biletu może zostać dokonany jedynie w zgodzie z zastosowanymi warunkami taryfy oryginalnego biletu. "Opłaty za zmianę rezerwacji są zniesione w wyżej opisanych przypadkach. Zmiana trasy nie jest możliwa" - przekazał LOT.



Spółka przekazała, że zmiany rezerwacji można dokonać bezpośrednio korzystając z formularza online, poprzez LOT Contact Center, a także za pośrednictwem wiadomości na Facebooku.

Nie tylko LOT

Na wprowadzanie podobnej możliwości zdecydowała się także Lufthansa. "Linie lotnicze należące do Lufthansa Group, czyli Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines oraz Air Dolomiti, wprowadzają dla swoich klientów bardziej elastyczne możliwości zmiany rezerwacji" - poinformowała w komunikacie niemiecka firma.



Lufthansa Group odstąpi od opłat za zmianę rezerwacji biletów zakupionych od 6 marca do 31 marca 2020 roku. Pasażerowie będę mieli możliwość jednorazowej zmiany terminu podróży na dowolną datę przed 31 grudnia 2020 roku - niezależnie od tego, jaki bilet kupili.



"Zwolnienie z opłaty za zmianę rezerwacji dotyczy także biletów, które zostały zakupione przed 5 marca, o ile podróż miała rozpocząć się przed 30 kwietnia. Pasażerowie mogą bez dodatkowych opłat zmienić termin na dowolną datę przed 31 grudnia 2020 roku" - przekazała Lufthansa. Zaznaczono, że w obu powyższych wypadkach pasażerowie nie mogą zmienić miejsca wylotu, ani lotniska docelowego. Jak dodano, jeśli wybrana klasa podróży nie będzie już dostępna, różnica w cenie biletu musi zostać dopłacona. Zmiana rezerwacji musi zostać przeprowadzona przed datą podróży.



"Wprowadzenie zmian w polityce rezerwacyjnej Lufthansa Group jest odpowiedzią na życzenia wielu klientów, aby pomóc im w elastycznym planowaniu podróży, wynikające z wyjątkowych okoliczności spowodowanych rozprzestrzenianiem się koronawirusa" - przekazał przewoźnik.

Zmiany w rozkładach

Niemieckie linie lotnicze Lufthansa w tym tygodniu poinformowały, że rezygnują z używania prawie jednej piątej swoich samolotów w reakcji na epidemię koronawirusa.

W związku rozprzestrzenianiem się koronawirusa i mniejszym zainteresowaniem podróżami, LOT przedłużył zawieszenie rejsów na trasie Warszawa - Pekin do 25 kwietnia br. Dodatkowo narodowe linie lotnicze wstrzymały także do 8 kwietnia rejsy na trasie Budapeszt - Seul.

W związku z epidemią koronawirusa zmiany wprowadzają także inni przewoźnicy.

Irlandzki Ryanair na początku tygodnia poinformował, że od wtorku, 17 marca do środy, 8 kwietnia nie odbędzie się nawet 25 procent rejsów. Głównie do i z Włoch. "Wszyscy klienci dotknięci zmianami zostaną powiadomieni o wszelkich zmianach w rozkładzie co najmniej 14 dni wcześniej" - zapewnił w komunikacie szef Ryanaira Michael O'Leary.

Wcześniej na odwołanie znacznej liczby rejsów na trasie Polska - Włochy, między 11 marca a 2 kwietnia, zdecydował się węgierski Wizz Air. Całkowitą przepustowość zmniejszono o około 60 procent. Przewoźnik wprowadził także zmiany w rozkładzie rejsów do Izraela między 15 marca a 2 kwietnia 2020 roku.

Największe linie

Z najnowszych danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że największym przewoźnikiem w Polsce pod względem liczby przewiezionych pasażerów pozostaje Ryanair. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2019 roku irlandzki przewoźnik obsłużył na polskich lotniskach blisko 9 milionów pasażerów.

Tuż za plecami Ryanaira znalazły się PLL LOT - prawie 8,8 miliona pasażerów. Na trzecim miejscu jest Wizz Air. Węgierski przewoźnik obsłużył w polskich portach lotniczych 7,1 miliona pasażerów. Pierwszą piątkę uzupełniły: Lufthansa - 1,8 miliona pasażerów i EasyJet - około 800 tysięcy.