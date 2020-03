Czy osoby, które trafiają na kwarantannę po powrocie z zagranicy, otrzymają zasiłek chorobowy? Wyjaśniamy.

- W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa od niedzieli 15 marca wprowadzamy zakaz wjazdu do kraju dla cudzoziemców, a wszyscy obywatele wjeżdżający na terytorium Polski będą poddani kwarantannie - poinformował w piątek 13 marca premier Mateusz Morawiecki.

Obowiązkowa kwarantanna osób wracających z zagranicy na razie nie oznacza jednak, że automatycznie przyznany zostanie zasiłek chorobowy.

- Trwają prace legislacyjne nad określeniem dokumentu, który uprawniałby do świadczenia osoby ubezpieczone w Polsce, które wracają do Polski - wyjaśnił w rozmowie z tvn24bis.pl rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski.

Rzecznik ZUS wytłumaczył, że na razie osoby, które zostały skierowane na przymusową kwarantannę po powrocie do Polski w wyniku rozporządzenia ministra zdrowia, nie otrzymają świadczenia chorobowego.

- Według obowiązujących przepisów decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego albo lekarza o podjęciu kwarantanny jest dla nas podstawą do przyznania wypłaty świadczeń z tytułu choroby - powiedział Żebrowski.

Zatem oprócz bycia ubezpieczonym w ZUS potrzebne jest jeszcze skierowanie na kwarantannę wydane przez sanepid lub lekarza.

Zapowiedź ministra

Na razie jeszcze nie wiadomo, jak będzie wyglądał dokument przyznający wszystkim ubezpieczonym będącym na kwarantannie zasiłek. W czwartek na temat tego świadczenia wypowiadał się minister zdrowia Łukasz Szumowski.

- Urzędnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostaną dostęp do list osób "kwarantannowanych" w wyniku decyzji Ministerstwa Zdrowia, a nie decyzji sanepidu. (Osoby na kwarantannie - red.) będą uprawnione do wszystkich zasiłków, zgodnie z listą, którą Straż Graniczna zbiera. Te listy są u wojewodów i są przepisywane do systemu ogólnego. ZUS będzie miał do nich dostęp i będzie mógł zweryfikować prośbę o zasiłek - tłumaczył w czwartek na antenie TVN24 Szumowski.

W Polsce ponad 57 tysięcy osób objętych jest kwarantanną.

Od weekendu w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Granice są zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, z wyjątkiem osób, które w Polsce przebywają legalnie. Polscy obywatele po przekroczeniu granicy są rejestrowani, badani i kierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 5 tys. zł.

Tarcza antykryzysowa

W środę, po posiedzeniu Rady Gabinetowej poświęconej pakietowi pomocowemu dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa, premier Mateusz Morawiecki poinformował o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2.

Resort rozwoju zapowiedział, że w piątek przekaże prezydentowi i Radzie Dialogu Społecznego projekt specustawy wprowadzającej część rozwiązań tarczy antykryzysowej. W poniedziałek ma się odbyć nadzwyczajne posiedzenie RDS w tej sprawie, a następnie projektem ma się zająć rząd.

