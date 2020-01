Odtwórz: Koronawirus dotarł do Bawarii

Linie lotnicze British Airways zadecydowały o zawieszeniu wszystkich bezpośrednich lotów z i do Chin. Wcześniej Wielka Brytania zaleciła wstrzymanie się przed wszystkimi podróżami, które nie są niezbędne, do tego kraju ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Na stronie internetowej brytyjskich linii lotniczych nie można już zarezerwować jakichkolwiek bezpośrednich lotów do Chin, odbywających się w styczniu i lutym.

"Przepraszamy naszych klientów za niedogodności, ale bezpieczeństwo naszych pasażerów i załogi jest zawsze naszym priorytetem" - napisano w stanowisku BA. "Klienci, którzy planują w najbliższych dniach podróż z lub do Chin, mogą znaleźć więcej informacji na naszej stronie internetowej" - dodano. Samolotem do Chin. LOT umożliwia zmianę terminu lub zwrot kosztów Pasażerowie PLL LOT podróżujący do Pekinu mogą zmienić termin rejsu, czy też ubi... zobacz więcej »

We wtorek Wielka Brytania wydała oświadczenie, w którym odradziła swoim obywatelom "wszelakich podróży, które nie są niezbędne" do Chin z powodu rozprzestrzeniania się w tym kraju koronawirusa.

We wtorek p.o. rzecznika PLL LOT Michał Czernicki poinformował, że pasażerowie polskich linii lotniczych, którzy w najbliższym czasie planowali wyjazd do Chin, mają możliwość zmiany terminu rejsu, a także ubiegania się o zwrot kosztów biletu.

Globalne koncerny, między innymi Facebook i LG Electronics, ograniczają też delegacje do Chin w związku z rosnącymi obawami dotyczącymi koronawirusa.

Koronawirus

Nowy typ koronawirusa pojawił się po raz pierwszy w grudniu w Wuhanie. Towarzyszące mu objawy, w tym kaszel i gorączka, a w ciężkich przypadkach zapalenie płuc, są podobne do wielu innych chorób.

W środę na oddział zakaźny szpitala w Łodzi trafiła pacjentka z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Kobieta nie jest obywatelką Polski. Do jednego ze szpitali w województwie kujawsko-pomorskim zgłosił się również mężczyzna z objawami grypopodobnymi. Podróżował do Australii przez Chiny i podejrzewał u siebie nowego koronawirusa. Lekarze zdecydowali o pozostawieniu pacjenta na obserwacji w szpitalu.

W Polsce do tej pory nie potwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusem.

Według oficjalnych danych na koniec dnia we wtorek w Chinach potwierdzono dotąd 5974 zakażenia i 132 zgony spowodowane wirusem. Chińskie władze praktycznie odcięły od świata liczący 11 mln mieszkańców Wuhan i wprowadziły ograniczenia w przemieszczaniu się w szeregu okolicznych miast. W różnych krajach na świecie odnotowano łącznie dziesiątki przypadków zakażenia koronawirusem.

