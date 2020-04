Rząd wprowadził poprawki do ograniczeń w handlu. Zgodnie z rozporządzeniem opublikowanym we wtorek w Dzienniku Ustaw wprowadzono dwa wyjątki, w których nie obowiązują tak zwane godziny dla seniorów.

Od 1 kwietnia w placówkach handlowych wprowadzono tak zwane godziny dla seniorów, od 10-12. To czas, w którym do placówek są wpuszczane wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia.

Teraz rząd postanowił wprowadzić dwa wyjątki. Tak wynika z rozporządzenia, które opublikowano w Dzienniku Ustaw.

Po zmianach godziny dla seniorów nie dotyczą podmiotów, w których "przeważająca działalność polega na handlu hurtowym". Kolejny wyjątek dotyczy aptek lub punktów aptecznych, ale wyłącznie w sytuacji, gdy wydanie wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego innym osobom jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

Jako pierwszy o zmianach napisał branżowy portal wiadomoscihandlowe.pl, który wskazywał, że trudno wyobrazić sobie właściciela sklepu, który jest seniorem i jedzie do hurtowni zrobić zapasy w środku dnia, w czasie, gdy jego placówka powinna być otwarta dla klientów i już zaopatrzona. Doprowadzało to zatem do sytuacji, w których hurtownie przez dwie godziny dziennie stały puste.

Apel o zmiany

O zmiany w handlowych ograniczeniach wcześniej apelowały między innymi Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz Polska Izba Handlu.

Prezes POHiD Renata Juszkiewicz wskazywała w poniedziałek, że branża liczy na liberalizację obostrzeń, czyli powiązanie limitów osób w sklepach z powierzchnią handlową placówek. Z kolei Polska Izba Handlu w komunikacie zamieszczonym na stronie poinformowała, że sygnały docierające od handlowców wskazują, że godziny dla seniorów "nierzadko paraliżują pracę sklepów". Jak podano, "przed placówkami detalicznymi dochodzi do niepotrzebnych nieporozumień i konfrontacyjnych sytuacji".

Zgodnie z rozporządzeniem, zmiany w handlu mają obowiązywać do 11 kwietnia.

Rzecznik rządu Piotr Mueller we wtorek w Polskim Radiu 24 poinformował, że w czwartek zostaną ogłoszone decyzje dotyczące obostrzeń związanych z koronawirusem, w tym tych dotyczących sklepów.

Szumowski: analizujemy sytuację

Podczas sobotniego briefingu minister zdrowia Łukasz Szumowski pytany, czy rząd zamierza zmienić rozporządzenie w sprawie uzależnienia dopuszczalnej liczby klientów w sklepie od jego powierzchni, odpowiedział, że rząd stale analizuje tę kwestię.

- Analizujemy całą sytuację epidemiczną, mobilność Polaków, patrzymy, jak te regulacje, które wprowadzamy działają w polskich warunkach. Wydaje się, że w każdym tygodniu będziemy dostosowywali treść rozporządzeń do sytuacji bieżącej - mówił Szumowski.

- Wiemy, że zbliżają się święta Wielkanocy i też będziemy musieli tutaj przeanalizować i zareagować na tę wyjątkową sytuację - dodał.