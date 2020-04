Od 19 kwietnia będziemy powoli odmrażać gospodarkę - poinformował we wtorek rano minister zdrowia Łukasz Szumowski. Rzecznik rządu Piotr Mueller wskazał, że w pierwszej kolejności mają być zmieniane ograniczenia dotyczące limitów osób w sklepach oraz zakaz wejścia do lasów.

- Będziemy powoli od 19 (kwietnia - red.) odmrażać gospodarkę. Myślę, że to jest dobra wiadomość, jeśli patrzymy na wartości, jak wygląda koszt tej izolacji - powiedział w rozmowie z RMF FM minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Jednocześnie podkreślił, że obecna izolacja społeczna jest skuteczna i "gdyby nie ona, mielibyśmy dzisiaj kilkadziesiąt tysięcy chorych".

O luzowaniu ograniczeń mówił we wtorek w radiowej Trójce także rzecznik rządu Piotr Mueller.



Był pytany, czy skoro od czwartku planowany jest powszechny obowiązek zakrywania nosa i ust podczas przebywania poza domem, to oznacza, że od tego czasu planowane jest "luzowanie gospodarki" i restrykcji.

Limity osób w sklepach

Mueller odpowiedział, że wstępne warianty z tym związane omówiono w poniedziałek na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. - Decyzje będą zapadały jutro i pojutrze, po uwzględnieniu danych ze świąt - powiedział rzecznik rządu.



Podkreślił, że dopiero wtedy będzie można ocenić, jak wygląda sytuacja związana z zachorowaniami na koronawirusa i jego rozprzestrzenianiem się. Wskazał, że jako pierwsze ma być wprowadzone zdjęcie "pewnych ograniczeń dotyczących limitów w sklepach".

Jak zaznaczył, one generalnie zostaną, ale będą realizowane w nieco inny sposób.

O tym, że branża liczy na powiązanie limitów osób w sklepach z powierzchnią handlową placówek, mówiła wcześniej prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Renata Juszkiewicz. List do premiera w tej sprawie wysłali również prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wraz z przewodniczącym Rady Miasta Zbigniewem Niesmacznym.



Rzecznik rządu mówił, że inna z pierwszych decyzji ma dotyczyć poluzowania restrykcji dla obywateli. Jak zaznaczył Mueller, będzie dotyczyć umożliwienia aktywności w lasach i parkach.

Harmonogram wstępnie ustalony

Rzecznika rządu dopytywano, czy "to będzie plan gry czy doraźne decyzje". Mueller podkreślił, że choć harmonogram stopniowego luzowania restrykcji jest już wstępnie ustalony i zostanie przyjęty w tym tygodniu, to rząd jeszcze nie publikuje tej decyzji, bo jest "pewnym ryzykiem ogłoszenie takiego optymistycznego wariantu, a później wycofanie się z niego".

- Dlatego też będziemy to publikować z tygodniowym wyprzedzeniem, to, co się da. Natomiast, czy opublikujemy taki wariant, jak ten publikowany w tej chwili w Austrii - czyli z miesięcznym wyprzedzeniem - ta decyzja dopiero przed nami - podkreślił. Zaznaczał, że najpierw trzeba dowiedzieć się, jakie są dane dotyczące zachorowań po świętach.



Rzecznika rządu pytano, czy w Polsce luzowanie restrykcji będzie wprowadzane zgodnie z kluczem branżowym, czy też zgodnie z innym kluczem - na przykład wieku, czyli do pracy poszłyby najpierw osoby młode, a później - starsze.



Mueller podkreślił, że rząd wprowadził tak zwane godziny seniora w sklepach oraz że są apele dotyczące pomocy seniorom, którzy zostają w domach. Zaznaczył, że w tej chwili ten wariant "klucza wieku" nie jest opcją najbardziej braną pod uwagę.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że po Świętach Wielkanocnych rząd przedstawi plan powrotu do "nowej rzeczywistości gospodarczej". Zaznaczył, że będzie to plan "bardzo logiczny, uporządkowany, przedyskutowany z ekspertami i od zdrowia, i od gospodarki, i od spraw społecznych".