Eksperci apelują, aby nie wychodzić z domu, jeżeli nie jest to konieczne. Także rządowe ograniczenia w przemieszczaniu mają pomóc w walce z koronawirusem. Nie wszyscy jednak mogą zastosować się do tych zaleceń i skorzystać z pracy zdalnej, wśród nich są pracownicy handlu. W niektórych sieciach osoby, które nadal obsługują klientów, mogą liczyć na dodatki finansowe za pracę w czasie epidemii.

Handel w czasie koronawirusa to przegrody z tworzyw sztucznych przy kasach, płyny dezynfekujące, rękawiczki dla kasjerek i klientów, zmiany godzin otwarcia sklepów, a w niektórych przypadkach ograniczenia dotyczące liczby klientów.

Dla pracowników sklepów, pomimo wprowadzonych zabezpieczeń, jest to czas dodatkowego ryzyka, stąd dodatki finansowe wprowadzane w sieciach handlowych.

Premie dla pracowników

Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska poinformowała, że na premie za pracę w czasie epidemii mogą liczyć pracownicy sklepów oraz centrów dystrybucji. "Poziom wynagrodzenia oraz premii jest uzależniony od lokalizacji sklepu oraz związanych z nią kosztów życia" - wyjaśniła.

Biuro prasowe Tesco w odpowiedzi przesłanej tvn24bis.pl wskazało, że w ubiegłym tygodniu pracownicy otrzymali informację o wprowadzeniu specjalnej nagrody finansowej.

"Nagroda przeznaczona jest dla pracowników sklepów i centrów dystrybucji" - czytamy w wyjaśnieniach wysłanych tvn24bis.pl.

Biuro prasowe poinformowało, że "jej wysokości wynosi 500 zł brutto (wyliczona proporcjonalnie do przepracowanych godzin)". "Nagrody zostaną wypłacone wraz z wynagrodzeniem za marzec. Podobna nagroda będzie obowiązywała także w kwietniu" - zapewnili przedstawiciele Tesco.

Nagrodę do 1000 złotych dla pracowników sklepów i magazynów przygotował Carrefour Polska.

Z kolei biuro prasowe Aldi Polska poinformowało nas, że w przypadku tej sieci sklepów wysokość nagród uzależniona jest od rodzaju wykonywanej pracy oraz liczby przepracowanych w danym okresie dni. "Najwyższe nagrody, w wysokości 1000 zł brutto, otrzymają pracownicy sklepów oraz magazynu, którzy w największym stopniu przyczyniają się do utrzymania łańcucha dostaw i zaopatrywania klientów w potrzebne produkty" - wskazano. Zgodnie z zapewnieniami Aldi Polska nagrody wypłacone zostaną wraz z marcową wypłatą.

Sieć Kaufland podjęła decyzję o zwiększeniu w marcu wysokości dodatku motywacyjnego do 1000 złotych. "Dodatek ten złożony jest z dwóch równych części. Pierwsza część dodatku w wysokości 500 zł przysługuje pracownikom sklepów oraz centrów dystrybucyjnych, którzy mogli pochwalić się 100-procentową frekwencją w pracy w okresie od 1 marca do 15 marca br., zaś kolejne 500 zł przysługuje tym pracownikom, którzy spełnią te warunki w okresie od 16 marca do 31 marca br." – podało biuro prasowe spółki.

Wcześniej informowaliśmy, że także Rossmann zdecydował o przekazaniu "premii 750 złotych dla osób pracujących od 16 marca do 15 kwietnia".