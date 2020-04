Rząd postanowił wprowadzić zmiany w godzinach dla seniorów. Jak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów, które opublikowano w niedzielę, od 20 kwietnia będą one obowiązywały wyłącznie w dni robocze.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

W czwartek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział stopniowe luzowanie obostrzeń. W niedzielę opublikowano rozporządzenie, które zostało przyjęte przez Radę Ministrów.

ZOBACZ ROZPORZĄDZENIE

Zgodnie z nim, w pierwszym etapie, od 20 kwietnia otwarte zostaną lasy i parki; prawo do samodzielnego wyjścia z domu otrzymają dzieci od 13. roku życia. Od najbliższego poniedziałku będą obowiązywały też nowe limity osób w sklepach.

Nowe limity w sklepach od poniedziałku. Sprawdź, co się zmieni Od poniedziałku zakupy będzie mogło zrobić jednocześnie więcej osób niż dotychcz... zobacz więcej » To niejedyna zmiana.

Godziny dla seniorów

Jak się bowiem okazuje rząd postanowił wprowadzić zmiany w tak zwanych godzinach dla seniorów, z których mogą korzystać osoby powyżej 65. roku życia.

W nowym rozporządzeniu możemy przeczytać, że będą one obowiązywały od 20 kwietnia do odwołania w godzinach 10-12, ale tylko od poniedziałku do piątku. Oznacza to, że w weekendy sklepy będą zwolnione z tego obowiązku.

Tak zwane godziny dla seniorów wprowadzono od początku kwietnia. W rozporządzeniu z 31 marca nie wskazano jednak dni tygodnia, w których obowiązywało ograniczenie. Podobny zapis nie znalazł się również w rozporządzeniu z 10 kwietnia. Oznaczało to, że sklepy wprowadzały godziny obsługi osób powyżej 65. roku życia także w weekendy.

Fragment nowego rozporządzenia:





O zmiany w godzinach dla seniorów apelowały organizacje branżowe, o czym informowaliśmy w piątek.

Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Renata Juszkiewicz proponowała, by przesunąć godziny dla seniorów na pierwsze godziny po otwarciu placówki. "Rozwiązanie takie daje pełne bezpieczeństwo dla osób starszych, bez konieczności wypraszania pozostałych klientów przebywających w sklepie przed godziną 10.00, i nie dezorganizuje pracy sklepu" - wyjaśniała prezes POHiD.

Z kolei zdaniem wiceprezesa Polskiej Izby Handlu Macieja Ptaszyńskiego, "jest to rozwiązanie niepraktyczne, paraliżujące funkcjonowanie handlu, konfliktogenne, krytykowane przez klientów, pracowników handlu i nierzadko samych seniorów". - Takie sygnały napływają do Izby - podkreślał. W ocenie Ptaszyńskiego, lepszym rozwiązaniem byłby priorytet dla seniorów.