Od poniedziałku zakupy będzie mogło zrobić jednocześnie więcej osób niż dotychczas. Rząd zdecydował się na zmianę wyliczania limitów, które teraz będą uzależnione od powierzchni sklepów. Postanowiliśmy zapytać największe sieci w Polsce o to, jakie mają metraże.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział stopniowe luzowanie obostrzeń. W piątek opublikowano projekt rozporządzenia w tej sprawie. Konsultacje robocze miały się zakończyć w sobotę o godzinie 13. Do tej pory nie opublikowano ostatecznej treści rozporządzenia.

Zgodnie z projektem, od najbliższego poniedziałku do sklepów o powierzchni do 100 metrów kwadratowych wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez cztery. W przypadku placówek powyżej 100 metrów kwadratowych na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15 metrów kwadratowych powierzchni. Chodzi o powierzchnie, na których "odbywa się handel lub są świadczone usługi".

Dotychczas obowiązywała zasada trzech osób na kasę, niezależnie od powierzchni sklepu.

Zmiana w limitach osób w sklepach

Sieć Biedronka w odpowiedzi przesłanej tvn24bis.pl poinformowała, że średnia powierzchnia sprzedaży sklepów to około 700 metrów kwadratowych. Oznacza to zatem, że średnio w każdej placówce będzie mogło robić zakupy jednocześnie około 47 osób. Dokładny limit klientów będzie jednak zależał od lokalizacji.

W przypadku sieci Lidl powierzchnia wynosi najczęściej od około 1100 do 1300 metrów kwadratowych. Od poniedziałku w jednym czasie zakupy będzie mogło zatem zrobić najczęściej od 73 do 87 osób. Jednocześnie sieć zaznaczyła w przesłanej nam odpowiedzi, że ma także "obiekty o znacznie mniejszym jak i większym metrażu".

Inaczej będzie wyglądała sytuacja w sklepach Żabka. "Zdecydowana większość sklepów Żabka ma powierzchnię poniżej 100 metrów kwadratowych" - czytamy w odpowiedzi przesłanej przez biuro prasowe sieci. Oznacza to, że w tym przypadku limit będzie ustalany na podstawie liczby kas w placówce. Jeżeli w sklepie będą trzy kasy, to do sklepu w jednym czasie wejdzie maksymalnie 12 osób.

Powierzchnia sali sprzedaży sklepów sieci Aldi wynosi od około 700 do 1100 metrów kwadratowych. W zależności od lokalizacji, w jednym czasie w placówkach należących do sieci zakupy będzie mogło zatem zrobić nawet 47-73 osób.

Biuro prasowe Tesco poinformowało, że obecnie sklepy funkcjonują w dwóch formatach – jako hipermarkety kompaktowe i supermarkety. "Po wprowadzeniu nowych regulacji, dopuszczalna liczba klientów zostanie dopasowania indywidualnie dla poszczególnych lokalizacji, w zależności od zajmowanej powierzchni sklepu" - wskazano.