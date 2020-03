Do 100 złotych wzrósł limit płatności zbliżeniowych bez użycia PIN-u. Z nowej możliwości można korzystać już w dużej liczbie placówek należących do największych sieci w Polsce.

Pod koniec ubiegłego tygodnia organizacje kartowe Visa oraz Mastercard wprowadziły wyższy limit za płatności zbliżeniowe bez użycia PIN-u. Kwota wzrosła z 50 do 100 złotych.

Wyższy limit planowo miał wejść w życie w drugiej połowie tego roku, prace jednak przyspieszyły. Zmiana limitu płatności zbliżeniowych znalazła się bowiem na liście działań banków wobec klientów w związku z pandemią COVID-19.

Zmiana jest wdrażana wspólnie z bankami. Wprowadzone rozwiązanie nie wymagało wprawdzie wymiany kart, ale banki muszą zaktualizować limity na kartach należących do klientów. To jednak nie wszystko. Do pełnego wdrożenia zmian, konieczna jest również aktualizacja limitu w terminalach, za co odpowiedzialni są operatorzy.

Może się zatem zdarzyć, że nie wszędzie już teraz skorzystamy z nowej możliwości. Postanowiliśmy zapytać największe sieci w Polsce, o to, czy klienci w należących do nich placówkach mogą płacić zbliżeniowo do 100 złotych, bez użycia PIN-u.

Zmiany w sklepach

Wyższe limity wprowadzono już w większości sklepów Biedronka. "W tej chwili ponad 16 tysięcy terminali w ponad 3000 naszych sklepów Biedronka, a więc 97 procent spośród wszystkich urządzeń w naszej sieci, obsługuje już podwyższone limity płatności zbliżeniowych do 100 zł bez PIN" – poinformowała tvn24bis.pl Lidia Stegenta-Głowala, dyrektor działu skarbca w sieci Biedronka. "Możliwość skorzystania tej funkcjonalności oczywiście zależy od banku, w którym dany klient posiada kartę płatniczą" – dodała.

Firma Lidl Polska podała, że od początku tygodnia z wyższego limitu można korzystać we wszystkich placówkach należących do sieci. Z wyższych limitów można również korzystać w sklepach Auchan, Polomarket oraz Tesco.

"Zdajemy sobie sprawę, że płatność zbliżeniowa w obecnej sytuacji jest bezpieczniejsza dla zdrowia. Terminale znajdujące się w sklepach sieci Tesco Polska są własnością banku. Otrzymaliśmy informacje od Banku potwierdzające wprowadzenie wyższych limitów płatności zbliżeniowych" – podkreśliło biuro prasowe Tesco Polska.

Nowe rozwiązania wdrożyła także sieć Netto. Zgodnie z zapewnieniami firmy, opcja od środy miała być dostępna we wszystkich sklepach.

"Z niecierpliwością czekaliśmy na to rozwiązanie i cieszy nas, że zarówno banki, jak i operatorzy szybko zareagowali na potrzeby klientów. Wdrażanie tej opcji rozpoczęliśmy natychmiast, kiedy tylko pojawiła się taka możliwość. Dzięki temu o wiele więcej klientów niż wcześniej może bezpiecznie zapłacić za swoje zakupy, co ma znaczenie również dla pracowników sklepów" – podkreśliła Mariola Skolimowska z Netto Polska.

Biuro prasowe Żabka Polska podało, że "w całej sieci ponad 6000 sklepów Żabka możliwe jest realizowanie płatności zbliżeniowych do 100 zł, o ile bank użytkownika karty uruchomił taką funkcjonalność".

Zmiany są wdrażane w sieci Kaufland. "Pragniemy poinformować, że funkcjonalność polegająca na możliwości dokonywania płatności zbliżeniowych do 100 zł bez podawania kodu PIN jest obecnie przez nas wdrażana i w najbliższym czasie będzie dostępna w terminalach we wszystkich 220 marketach Kaufland w Polsce" – czytamy w odpowiedzi przesłanej tvn24bis.pl przez biuro prasowe spółki Kaufland Polska Markety.