Sieć Dino poinformowała w środę o wydłużeniu godzin otwarcia swoich marketów, niektóre z nich mają działać całodobowo. W zmienionych godzinach, do końca tygodnia, będą funkcjonowały również sklepy sieci Biedronka.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

W związku z epidemią i ograniczeniami, dotyczącymi na przykład liczby klientów, większość sieci zdecydowała o wydłużeniu godzin otwarcia placówek przed świętami. Po świętach, niektóre ze sklepów powróciły do dawnego trybu pracy, inne wciąż pozostaną otwarte przez całą dobę.

OGRANICZENIA HANDLOWE W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM. LISTA >>>

Biedronka poinformowała we wtorkowym komunikacie o przedłużeniu obowiązywania nowych godzin otwarcia sklepów do 18 kwietnia. Nie dotyczy to jednak wszystkich placówek. Wydłużone godziny dotyczą ponad 80 procent sklepów należących do sieci.

"W pozostałych przypadkach inne godziny otwarcia związane są z przepisami wspólnot mieszkaniowych bądź dostosowaniem czasu pracy naszych sklepów do godzin otwarcia galerii handlowych" - wyjaśnili przedstawiciele Biedronki.

Wzrost cen wyższy niż oczekiwano. Są najnowsze dane Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2020 roku w porównaniu z analogiczny... zobacz więcej » Od środy dłużej są otwarte markety Dino. "Odpowiadając na potrzeby klientów, markety Dino od 15 kwietnia będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 24.00, w soboty w godzinach od 6.00 do 23.30, a w niedziele handlowe - w godzinach od 8.00 do 21.00" - czytamy w przesłanym nam komunikacie. Część marketów Dino ma działać całą dobę.

Jednocześnie zaznaczono, że "pojedyncze sklepy będą otwarte w krótszych niż standardowe godzinach, co związane jest z dostosowaniem ich funkcjonowania do lokalnych przepisów".

Poniżej przedstawiamy godziny otwarcia sklepów należących do największych sieci.

Godziny otwarcia sklepów

Biedronka - większość sklepów do 18 kwietnia będzie otwarta od 6.00 do 24.00. Część placówek jest czynna całą dobę.

GODZINY OTWARCIA SKLEPÓW BIEDRONKA

Lidl - sklepy otwarte od 6.00 do 24.00. Wybrane sklepy są otwarte całodobowo.

GODZINY OTWARCIA SKLEPÓW LIDL

Dino - markety czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-24.00, w soboty w godzinach 6.00-23.00.



Netto - sklepy otwarte od 6.00 do 24.00 do 18 kwietnia.

Tesco - sklepy czynne od 6.00 do 22.00 lub 23.00 w zależności od lokalizacji. Niektóre hipermarkety są otwarte całodobowo.

Kaufland - większość sklepów otwarta w godzinach 6.00-24.00. Na stronie sieci wskazano, że "ze względu na ograniczenia w prowadzeniu handlu po godzinie 22.00 lub 23.00, część sklepów jest czynna krócej lub nie prowadzi wtedy sprzedaży alkoholu".

Carrefour - większość sklepów jest czynna w godzinach 6.30-23.00.

GODZINY OTWARCIA SKLEPÓW CARREFOUR

Aldi - sklepy otwarte w godzinach 6.00-22.00.