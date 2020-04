Blisko 70 procent badanych przedsiębiorców bierze pod uwagę redukcję etatów w ciągu najbliższych trzech miesięcy - wynika z ankiety przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Część urzędów pracy z całej Polski już otrzymała pierwsze sygnały z firm o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych. Zdaniem urzędników kolejnych, "poważniejszych" można spodziewać się w najbliższych tygodniach i miesiącach.

Z badania przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wynika, że najwięcej, bo 39 procent zachodniopomorskich przedsiębiorców w najbliższych trzech miesiącach spodziewa się realizacji scenariusza "umiarkowanie pesymistycznego".

Zgodnie z nim firmy zanotują wyraźny spadek popytu na swoje usługi/produkty, mogą pojawić się odczuwalne problemy w funkcjonowaniu firmy lecz nie zagrażające jej przetrwaniu. Zgodnie z tym scenariuszem, "raczej dojdzie do redukcji etatów".

Jeszcze gorszej sytuacji spodziewa się 29 procent badanych. Ich zdaniem w ciągu najbliższych trzech miesięcy "odczujemy bardzo duży spadek popytu na produkty/usługi, mogą pojawić się problemy zagrażające przetrwaniu firmy". Ponadto "nieuniknione będą liczne w skali firmy zwolnienia pracowników". Łącznie zatem 68 procent badanych przedsiębiorców zakłada redukcję zatrudnienia.

Z drugiej strony, blisko jedna czwarta, bo 24 procent badanych, spodziewa się niewielkiego spadku popytu. Zdaniem tych przedsiębiorców nie pojawią się poważniejsze problemy w funkcjonowaniu firmy i "raczej nie będzie potrzeby redukcji etatów". Blisko co dziesiąty (8 procent) zachodniopomorski przedsiębiorca jest przekonanym że "nie dojdzie do redukcji etatów".

W badaniu przeprowadzonym w dniach 1-7 kwietnia br. wzięło udział 168 zachodniopomorskich przedsiębiorców.





- Jeszcze nie zauważamy jakiegoś wzrostu i oficjalnie zgłoszonego zamiaru dokonywania zwolnień grupowych przez przedsiębiorców. W marcu były to cztery firmy, które sygnalizują plany dotyczące zwolnień grupowych u siebie w przedsiębiorstwach - powiedział w rozmowie z TVN24 Andrzej Przewoda, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

- Te zwolnienia miałyby być dokonywane na przestrzeni najbliższych trzech miesięcy, czyli w kwietniu, maju i czerwcu. Mają dotyczyć 290 osób, ale to tak naprawdę pierwsze tygodnie obowiązywania tych obostrzeń i wydaje się, że tak naprawdę, poważniejszych sygnałów spodziewamy się dopiero w kwietniu - zaznaczył.

Wzrost bezrobotnych

Wzrost osób rejestrujących się w urzędach pracy już teraz jest widoczny między innymi w Kołobrzegu.

- Obserwujemy znaczy wzrost osób rejestrujących się z tytułu utraty pracy w miesiącu marcu i są to osoby, które u nas bardzo długo nie figurowały w ewidencji bądź po prostu w ogóle nigdy nie były zarejestrowane. Na koniec lutego mieliśmy zarejestrowane 463 osoby, to już na dzień dzisiejszy mamy zarejestrowanych około 550 osób, więc widoczny jest wzrost rejestracji - powiedziała w środę w rozmowie z TVN24 Ewelina Karewicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu.

Jak dodała, "cały czas napływają pytania i codziennie dostajemy telefony od osób, które chcą się dowiedzieć w jaki sposób mogą się zarejestrować".

Coraz większa liczba bezrobotnych, to jednak nie tylko problem województwa zachodniopomorskiego. Z przekazanych nam danych wynika, że od 1 kwietnia do 7 kwietnia w urzędach pracy w całym województwie śląskim pracodawcy zgłosili do zwolnień grupowych 1171 pracowników. Rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Arkadiusz Kaczor zwrócił jednak uwagę, że zgłoszenie nie jest równoznaczne ze zwolnieniem. Pracodawcy zgłaszają w tym przypadku czasami bardzo odległe daty zwolnień, jak na przykład do końca 2020 roku.

Jednocześnie w marcu w województwie śląskim odnotowano spadek liczby ofert pracy o 4,5 tysiąca w stosunku do lutego.

Z kolei z danych WUP w Krakowie wynika, że w województwie małopolskim w pierwszym tygodniu kwietnia sygnały o planowanym zgłoszeniu grupowych zwolnień przekazało sześć firm, zatrudniających łącznie około 530 osób.

Z kolei w marcu pracodawcy z Dolnego Śląska zgłosili zamiar zwolnień grupowych w sumie 865 osób, a w pierwszym tygodniu kwietnia - 207. Rzecznik Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu Stefan Augustyn w rozmowie z PAP podał, że zwolnienia grupowe dotyczą branż: produkcyjnej, rozrywkowej, bankowości, telekomunikacji i usług.

W województwie łódzkim na ten moment nie ma gwałtownego wzrostu rejestracji bezrobotnych. Dyrektorzy urzędów w Bełchatowie, Skierniewicach, Sieradzu i rzecznik Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi spodziewają się fali bezrobotnych w maju.