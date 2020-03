Za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz bez żadnych opłat. Tak wygląda proces składania wniosków o zawieszenie spłaty rat kredytowych. Pierwsze banki udostępniły klientom taką możliwość. Poniżej przedstawiamy szczegóły, jak przejść na tak zwane wakacje kredytowe.

Związek Banków Polskich na poniedziałkowej konferencji prasowej zapewnił, że w związku z koronawirusem w Polsce, banki umożliwią odroczenie spłaty rat kredytów. Ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych oraz kredytów dla przedsiębiorców.

Co ważne, zgodnie z zapewnieniami ZBP, złożenie wniosków będzie możliwe w sposób maksymalnie uproszczony i bez wychodzenia z domu. Postanowiliśmy zatem sprawdzić, jak ten proces wygląda w praktyce.

Pierwsze banki udostępniły już swoim klientom możliwość złożenia wniosku w sprawie zawieszenia spłaty rat.

PKO BP

PKO Bank Polski w stanowisku przesłanym tvn24bis.pl poinformował, że klienci mogą skorzystać z wakacji kredytowych: przez trzy miesiące raz w 2020 roku – w przypadku kredytu hipotecznego; przez trzy miesiące raz w całym okresie kredytowania – w przypadku pożyczki gotówkowej.

Wniosek w tej sprawie można złożyć w serwisie iPKO. Taką możliwość mają już posiadacze kredytu hipotecznego. "Dla pożyczki gotówkowej będzie to możliwe od środy, 18 marca" – czytamy.

W serwisie iPKO należy wybrać kolejno opcje: Oferty i wnioski, Dyspozycje/Zaświadczenia, Nowa dyspozycja. Następnie trzeba wybrać właściwy typ dyspozycji:

kategoria: dotycząca kredytu hipotecznego lub pożyczki gotówkowej, rodzaj wniosku: dyspozycja, podkategoria: zawieszenie spłaty kredytu.

Na kolejnej stronie z rozwijanej listy klienci wybierają swój kredyt lub pożyczkę - większość danych uzupełni się automatycznie. Ostatnim krokiem jest wybór powiadomienia o zawieszeniu spłaty (e-mail lub SMS) i potwierdzenie złożenia wniosku narzędziem autoryzacyjnym.

Przedstawiciele banku podkreślili, że złożenie wniosku jest darmowe. Zawieszenie dotyczy rat kapitałowo-odsetkowych.

Rozwiązanie w zakresie kredytów hipotecznych dotyczy też klientów PKO Banku Hipotecznego.

Jak podkreślono, PKO Bank Polski pracuje także nad wprowadzeniem ułatwień dla przedsiębiorców, między innymi w zakresie kredytów odnawialnych oraz odroczenia spłaty rat.

mBank

Możliwość odłożenia spłaty kredytów mają również klienci mBanku. Dotyczy to wszystkich kredytów spłacanych w ratach, między innymi gotówkowych, hipotecznych czy firmowych. Cały proces jest przeprowadzany online, bez wychodzenia z domu.

Aby skorzystać z odroczenia spłaty, należy zalogować się do serwisu transakcyjnego mBanku. Następnie wejść w zakładkę "moje finanse", kliknąć w "kredyty" i wybrać kredyt, którego spłatę chcemy odroczyć. Następnie należy wybrać opcję "złóż wniosek", zaznaczyć "odroczenie spłaty kapitału" i wpisać liczbę miesięcy. Klienci mBanku mogą zawiesić spłatę kredytów na maksymalnie sześć miesięcy.

Po kliknięciu "wyślij wniosek" spłata kapitału kredytu zostaje automatycznie zawieszona.

Taki sposób składania wniosku dotyczy klientów bankowości detalicznej, zarówno indywidualnych, jak i firmowych.

W przypadku mBanku odroczenie dotyczy części kapitałowej raty. Oznacza to, że mimo zawieszenia, klienci będą musieli nadal spłacać odsetki, które stanowią jednak zdecydowanie mniejszą część miesięcznej raty.

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Według zapewnień mBanku, klienci z segmentu małych i średnich firm – obsługiwani przez bankowość korporacyjną – będą mogli w najbliższych dniach złożyć wniosek przez serwis CompanyNet.

ING Bank Śląski

Możliwość odroczenia spłat już teraz mają klienci ING.

Jak poinformowano w komunikacie, Bank oraz ING Lease oferują "uproszczoną i przyspieszoną procedurę rozpatrywania wniosków o odroczenie spłaty ratalnych kredytów firmowych i zmianę harmonogramu kontraktów leasingowych".

Wystarczy do tego jedynie wniosek klienta.

Credit Agricole

Odroczenie spłaty kredytów konsumenckich proponuje Credit Agricole. Klienci mogą wnioskować o spłatę rat do trzech miesięcy. Data płatności wszystkich przyszłych rat zostanie przesunięta o okres odroczenia.

Klienci, którzy chcą skorzystać z tej możliwości, są proszeni o złożenie wniosku. Można to zrobić przez stronę Credit Agricole lub listownie.

"Od poniedziałku zespoły realizujące karencję w spłacie przyjęły uproszczony proces działania w stosunku do wniosków, argumentowanych kłopotami wynikającymi z panującej epidemii – a więc brak opłat, brak wymogu dokumentów potwierdzających sytuację” – poinformowała tvn24bis.pl Idalia Laskowicz, dyrektor Pionu Windykacji i Zarządzania Wierzytelnościami w Credit Agricole.

Jak dodała, ocena wniosku jest dokonywana tylko na podstawie informacji dotyczącej pogorszenia sytuacji z uwagi na epidemię.

W pozostałych bankach nadal trwają prace nad wprowadzeniem ułatwień dla kredytobiorców.

Rzecznik prasowy BNP Paribas Izabela Tworzydło poinformowała tvn24bis.pl, że w banku trwają obecnie prace nad wdrożeniem ułatwień dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. "Najpilniejsze sytuacje rozwiązujemy na bieżąco w bezpośrednich uzgodnieniach z klientami, natomiast w najbliższym czasie wdrożymy rozwiązania systemowe" - zapewniła.

Rzecznik BNP Paribas wyjaśniła, że bank zaoferuje możliwość skorzystania z trzymiesięcznych wakacji kredytowych, o które będą mogli wnioskować zdalnie przez kanały cyfrowe, bez wychodzenia z domu. "Wniosek będzie można złożyć bez dodatkowych opłat, nie będzie również potrzeby przedstawiania dodatkowych dokumentów" – czytamy.

Tak zwane wakacje kredytowe wdroży również Alior Bank. "Zależy nam, by jak najszybciej uruchomić dla klientów taką możliwości. Jesteśmy w trakcie wypracowywania rozwiązań" – poinformowali nas przedstawiciele banku.

Z odpowiedzi, którą otrzymaliśmy, wynika, że w ciągu kilku najbliższych dni w BOŚ Banku zostaną wdrożone procesy związane z przyjmowaniem wniosków o odroczenie terminu realizacji zobowiązań od klientów detalicznych oraz biznesowych.

O szczegółach technicznych proponowanych rozwiązań oraz terminach ich obowiązywania w najbliższych dniach poinformuje również Getin Bank.

Nad pakietem rozwiązań pomocowych dla swoich klientów pracuje także Idea Bank. Kwestię pomocy dla kredytobiorców analizuje z kolei Bank Pocztowy.

Ewa Krawczyk z Santander Bank Polska poinformowała, że bank wkrótce zaoferuje klientom "możliwość odroczenia spłaty rat kapitałowych kredytów oraz rat leasingowych, a także wydłużenia okresów dostępności limitów faktoringowych".

"Pracujemy nad rozwiązaniami, aby składanie wniosków odbywało się zdalnie, bez wizyty w oddziale, przy zachowaniu uproszczonych procedur. Będzie ono dostępne w ciągu kilku dni" - czytamy w przesłanej nam odpowiedz.

Krawczyk dodała, że klienci indywidualni oraz małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają możliwość odroczenia spłaty do sześciu miesięcy. Duże przedsiębiorstwa – do trzech miesięcy, a zapadalność finansowań obrotowych – do sześciu miesięcy

Należy pamiętać, że ewentualne zawieszenie spłaty rat nie oznacza, że nie będzie trzeba ich spłacać. W zależności od liczby miesięcy na jaką odroczymy spłatę, o ten okres automatycznie zostanie wydłużony łączny czas spłaty kredytu. Może być również tak, że po okresie zawieszenia, raty zostaną równomiernie powiększone o kapitał, którego przez kilka miesięcy nie spłacaliśmy.