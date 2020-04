Wiceszef resortu rozwoju Andrzej Gut-Mostowy zachęca Polaków, by nie rezygnowali z zaplanowanych wyjazdów, ale zmienili ich termin, wykorzystując specjalne vouchery. - W ten sposób pomagamy branży i ratujemy miejsca pracy - podkreślił.

"Nie rezygnuj - zmień termin! Nic na tym nie tracisz" – zachęca turystów Polska Organizacja Turystyczna, która wspólnie z resortem rozwoju rozpoczęła kampanię internetową #WybierzVoucher.

Gut-Mostowy, w rozmowie z PAP tłumaczył, że epidemia i wszystkie związane z nią ograniczenia spowodowały bezprecedensowe problemy w szeroko rozumianej branży turystycznej - poczynając od hoteli, biur podróży po organizatorów imprez czy innych wydarzeń turystycznych.

Forma wsparcia

- To konkretna forma wsparcia dla branży turystycznej, która pomaga jej w utrzymaniu płynności finansowej i przetrwaniu tego trudnego czasu. Za kilka miesięcy będziemy oczekiwali od organizatorów wypoczynku, tego, aby odpowiedzieli na nasze turystyczne potrzeby - dodał.



Gut-Mostowy zaznaczył, że w sytuacji, w której nie działają pensjonaty, hotele, restauracje, aquaparki czy biura podróży, straty branży spowodowane pandemią są bardzo wysokie. Dodał, że nasz rynek turystyczny wart jest 70-100 mld zł w zależności od tego, czy uwzględniamy turystykę zagraniczną.



- Zdajemy sobie sprawę z tego, że jeszcze co najmniej kilka czy kilkanaście tygodni ta trudna sytuacja potrwa, a nawet gdy zacznie się normalizować, to wola podróżowania Polaków przez kilka tygodni, a nawet miesięcy, będzie znacznie mniejsza - ocenił.

Według niego "bardzo ciężkie chwile" branża będzie zatem odczuwać przez najbliższe miesiące.

"Polacy są bardzo solidarni"

Wiceszef resortu rozwoju zachęcił w związku z tym wszystkich do korzystania z voucherów i nieodwoływania podróży. - W ten sposób pomagamy branży turystycznej, ratujemy miejsca pracy - zaapelował.



- Najprościej wyrazić wolę odbioru vouchera tą drogą, którą składaliśmy zamówienie na daną imprezę - jeżeli elektronicznie, to drogą internetową, jeśli był to kontakt osobisty, to musimy poczekać na możliwość takiej rozmowy lub wybrać inną formę kontaktu z biurem czy hotelem, jeśli zawarliśmy umowę w inny sposób - powiedział Gut-Mostowy.



Voucher, jaki można dostać zamiast gotówki jako obietnicę uzyskania w przyszłości usługi, ustawowo jest ważny przez rok od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna lub wydarzenie, które opłaciliśmy. - Ten rok mamy na zrealizowanie vouchera czyli uzgodnienie następnej imprezy, ona może się odbyć już za kilka miesięcy - tłumaczył.



Zwrócił uwagę, że wiele biur podróży już stosuje premie dla klientów, którzy zdecydowali się na odbiór vouchera. - Oferują dodatkowe usługi, albo podwyższenie wartości vouchera o 5-10 proc. - powiedział.

Gwarancja bezpieczeństwa

Gut-Mostowy zapewnił, że voucher ma pełną gwarancję bezpieczeństwa. - Tak jak wszyscy organizatorzy podróży turystycznych mają zabezpieczenia w Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym, tak samo, zgodnie z ustawą, ten voucher będzie miał pełne zabezpieczenie - podkreślił.

Dodał, że obiera sygnały od firm, że klienci już interesują się tą formą rekompensaty. Popularyzacji voucherów ma też służyć kampania, którą resort rozwoju uruchomił we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. - Branża turystyczna apeluje: Nie rezygnuj z wyjazdu, zmień termin, nic na tym nie tracisz, masz voucher, który będzie można zrealizować w ciągu kilkunastu miesięcy. W ten sposób pomagamy branży turystycznej, ratujemy miejsca pracy - powiedział wiceszef MR.



- Jestem optymistą, Polacy są bardzo solidarni, pomogą branży turystycznej - podsumował.