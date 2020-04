Kryzys wywołany rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa jest gorszy od Wielkiego Kryzysu z przełomu lat 20. i 30 XX wieku - oceniła w poniedziałek dyrektor wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Kristalina Georgiewa.

Konsekwencje pandemii COVID-19 spowodowały, że 170 krajów będzie miało w tym roku ujemny wzrost gospodarczy - powiedziała szefowa MFW podczas wideokonferencji prasowej dla bułgarskich mediów.



Ekonomista o luzowaniu ograniczeń: tak naprawdę nie mamy wielkiego wyboru Im więcej firm będzie w stanie rozpocząć pracę następnego dnia, kiedy restrykcje... zobacz więcej » - Prognozy MFW wskazują, że jesteśmy przed progiem największej ekonomicznej zapaści od czasów Wielkiej Depresji lat 30. ubiegłego wieku. Kryzys nie ma precedensu - stwierdziła.

Gospodarka na zakręcie

Prognozy MFW mówią o przeciętnie 3-procentowym skurczeniu się światowej gospodarki w bieżącym roku. W 2021 r. można spodziewać się 5,8-procentowego wzrostu, lecz zapewni to tylko częściową jej odbudowę.



Priorytetem powinny być wysiłki na rzecz zapobieżenia upadaniu firm i walka z bezrobociem - podkreśliła Georgiewa.



Obecnie MFW dysponuje obecnie środkami czterokrotnie większymi w porównaniu z sytuacją sprzed finansowego kryzysu z 2008 r. - Mamy narzędzie finansowe, który jest wystarczająco potężne - zaznaczyła.



Georgiewa poinformowała, że dotychczas 103 państwa zwróciły się o pomoc do Funduszu, 21 wniosków zostało aprobowanych w rekordowo krótkim czasie. Dostęp do nadzwyczajnego finansowania jest dwukrotnie zwiększony, co pozwoli MFW odpowiedzieć na spodziewane zapotrzebowanie na finansowanie w wysokości około 100 mld dolarów - podkreśliła.



Szefowa MSW prognozowała, że bułgarska gospodarka skurczy się 4 proc. w 2020 r., a rok później można spodziewać się wzrostu o ok. 6 proc. Pozytywnie oceniła reakcje po krokach podjętych przez bułgarskie władze w ramach walki z kryzysem.



- Dotychczas Bułgaria nie zwracała się o pomoc do Funduszu, lecz ma bezwarunkowy dostęp do linii kredytowej MFW - poinformowała.