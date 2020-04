Pandemia mocno wpływa na plany wakacyjne Polaków - wynika z najnowszego badania firmy Nielsen. Większość ankietowanych uważa, że wyjazd na zagraniczną podróż w drugiej połowie roku jest mało prawdopodobny.

Pandemia wywołana przez koronawirusa wywróciła nasze życie do góry nogami. Inaczej robimy zakupy, inaczej dbamy o siebie i dom, inaczej spędzamy wolny czas. Rewidujemy również swoje plany wakacyjne.

Aż 62 proc. Polaków ankietowanych przez Nielsena jest zdania, że zagraniczne podróże wypoczynkowe w drugiej połowie 2020 r. są mało prawdopodobne. Spodziewają się, że wolny czas spędzą w Polsce lub będą odwiedzać rodzinę i znajomych.



Ci, którzy już wcześniej zaplanowali swe wyjazdy najczęściej zamierzali zostać w Polsce (39 proc.) lub wybrać się do Grecji (15 proc.), Hiszpanii (10 proc.) oraz Niemiec lub Włoch (po 9 proc.) - wynika z badania.

"Co 10. Polak odwołał już swoje letnie wakacje, a prawie 1/3 nadal czeka na rozwój sytuacji zanim podejmie ostateczną decyzję o ich utrzymaniu lub anulowaniu. 58 proc. Polaków nie zaplanowało jeszcze swych wakacji, jednak trudno będzie ich teraz przekonać do skorzystania z usług biur podróży" - napisano w komunikacie.

Umiarkowany optymizm

Według badania Nielsena ponad połowa, bo aż 60 proc. Polaków, podobnie jak Francuzów, Hiszpanów i Portugalczyków, uważa, że koronawirus będzie kształtował rzeczywistość w Europie w ciągu najbliższych 4 - 12 miesięcy.

Polacy należą do umiarkowanych optymistów i prognozują, że koronawirus będzie miał wpływ na sytuację w Europie jeszcze przez sześć miesięcy (78 proc.).

Mniej optymistyczni twierdzą, że potrwa to nawet dłużej. Są wśród nich mieszkańcy Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Zakupy po nowemu

Pandemia znacząco zmieniła sposób robienia zakupów. Aż 80 proc. ankietowanych Polaków przyznało, że zweryfikowało ich konieczność oraz częstotliwość. Podobnie odpowiadali Włosi (78 proc.) i Francuzi (71 proc.).

Wymuszone przez pandemię pozostawanie w domu wpływa również na sposób spożywania posiłków.

"Dla prawie połowy konsumentów w Grecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Holandii jedzenie posiłków w domu było normą, największą zmianę oznaczało ono dla mieszkańców: Turcji, Włoch, Portugalii i Hiszpanii" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie bardzo niewielu Europejczyków decydowało się na zamawianie posiłków do domu, częściej decydowali się po prostu na samodzielne gotowanie. W Polsce potwierdziło to 54 proc. ankietowanych. "Konsumenci twierdzą, że jedzenie i gotowanie w domu może stać się ich nowym nawykiem i kluczową częścią ich życia w nadchodzących miesiącach" - podkreśla Nielsen.

"Częściej i więcej"

Pandemia zmieniła nie tylko zwyczaje zakupowe, ale również sposób, w jaki Polacy dbają o higienę i czystość w domu. "W tym obszarze pojawiają się dwa stwierdzenia: częściej i więcej" - podkreślono w komunikacie.

Z ankiety wynika, że Polacy częściej myją ręce (84 proc.), częściej używają środków antybakteryjnych (55 proc.), częściej myją twarz i biorą kąpiel (43 proc), częściej robią pranie (43 proc.), używają więcej detergentów (21 proc.). 50 proc. badanych częściej sprząta dom, a 39 proc. częściej sprząta łazienkę.

- Nielsen zidentyfikował 6 etapów zachowań konsumentów wobec pandemii. Ostatni z nich - "nowa normalność" to czas, kiedy zostaną otwarte szkoły i miejsca pracy, a konsumenci powrócą do swojego życia sprzed pandemii, ale pojawi się w nim wiele nowych elementów - mówi Beata Kaczorek, Dyrektor Badań Konsumenckich w Nielsen Connect w Polsce.

- Praca zdalna i przebywanie w domu staną się bardziej powszechne. Kluczowy będzie stały i płynny dostęp do internetu. W przypadku branży handlu i dystrybucji zwiększy się odsetek zakupów spożywczych online, dlatego ważne będzie zapewnienie oferty zachęcającej do pozostania w sieci. Konsumenci będą oczekiwać produktów, które ułatwią codzienne funkcjonowanie w domu, w tym samodzielne przygotowanie posiłków z gotowych składników i dostępnych przepisów. Już teraz wzrosło zainteresowanie produktami dbającymi o zdrowie oraz środkami antybakteryjnymi zapewniającymi higienę i czystość. Docenimy lokalność, zarówno w przypadku jedzenia, jak i podróży - dodaje.

Badanie syndykatowe "Wpływ COVID - 19 na zachowania konsumentów" zostało przeprowadzone przez Nielsena na 18 europejskich rynkach metodą panelu online w dniach 13-26 marca 2020 roku.