Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął w środę wypłatę pierwszych świadczeń postojowych. Pieniądze, w łącznej kwocie ponad 172 milionów złotych, trafią do ponad 86 tysięcy osób - poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Od początku kwietnia obowiązuje pakiet antykryzysowy. W ramach wsparcia przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości na raty oraz o świadczenie postojowe.

Lawina wniosków

Jak poinformowało w środę ministerstwo rozwoju, złożono już 783,6 tys. wniosków dotyczących skorzystania z oferowanych rozwiązań.

Wzrost cen wyższy niż oczekiwano. Są najnowsze dane Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2020 roku w porównaniu z analogiczny... zobacz więcej » Najwięcej wniosków (542 tys. 96) dotyczy zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r. Kolejne - świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą (138 tys. 27) oraz dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy (9 tys. 673).

W środę ZUS wypłaci pierwsze świadczenia postojowe. - Pieniądze, na łączną kwotę ponad 172 mln złotych, dzisiaj trafią na konta 86,2 tys. osób - podkreśliła Marlena Maląg w rozmowie z PAP.

Jak dodała, najwięcej pieniędzy trafi do przedsiębiorców z Gdańska, Warszawy i Krakowa. Zauważyła, że to, iż przedsiębiorcy tak licznie i chętnie sięgają po instrumenty wsparcia w ramach pakietu, najlepiej pokazuje, jak ważne i potrzebne było ich stworzenie.

Świadczenie postojowe to rodzaj jednorazowej wypłaty z tytułu przestoju ekonomicznego w wyniku zagrożenia epidemicznego. Mogą się o nie ubiegać zarówno osoby samozatrudnione, jak i pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych (dzieło, zlecenie).

Świadczenie wynosi 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 2080 zł brutto. Natomiast w przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą, rozliczających się w formie karty podatkowej – świadczenie wynosić będzie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 1300 zł brutto.

We wtorek wieczorem MRPiPS poinformowało również, że przedsiębiorcy zawnioskowali o ponad 2 mld złotych wsparcia na dofinansowanie wynagrodzeń dla ponad 357 tys. pracowników.

Rozszerzona pomoc

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił ustawę, która rozszerza krąg przedsiębiorców uprawnienionych do skorzystania z trzymiesięcznych "wakacji składkowych", o firmy zatrudniające do 49 osób.



Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.



Przewidziano też ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie. Rząd będzie mógł podjąć decyzję o ewentualnych kolejnych wypłatach w drodze rozporządzenia. Ustawą zajmie się teraz Senat.