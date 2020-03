Odtwórz: Premier: pakiet antykryzysowy to plan na kilka najbliższych miesięcy

Chcesz pomóc sklepom, warsztatom, zakładom, pracowniom w twojej okolicy? Martwisz się, że nie będą w stanie przetrwać kwarantanny? Krajowa Izba Gospodarcza zachęca do dołączenia do kampanii "Nie pozwolę ci się zamknąć".

Krajowa Izba Gospodarcza zwróciła uwagę w komunikacie, że obecny kryzys wywołany przez koronawirusa uderzy w pierwszej kolejności w najmniejszych przedsiębiorców.

"Grozi im zamknięcie zakładów i redukcja etatów. Właśnie teraz kluczowe jest solidarnościowe działanie. Możesz dołączyć do akcji, przekazując wybranym przez siebie zakładom zaliczkę na poczet przyszłej usługi oraz zachęcając do udziału w akcji w mediach społecznościowych" - czytamy.

Krajowa Izba Gospodarcza zainicjowała kampanię "Nie pozwolę ci się zamknąć".

Wsparcie dla lokalnych firm

W ramach akcji wystarczy przekazać właścicielowi swojego ulubionego salonu fryzjerskiego, kawiarni, pizzerii, czy innego punktu usługowego, wsparcie finansowe w postaci zaliczki.

Wpłacona dziś kwota pomoże mu pokryć bieżące koszty działalności, natomiast realizacja usługi nastąpi, gdy stan epidemii zostanie oficjalnie zniesiony i przywrócone zostanie pełne funkcjonowanie punktów usługowo-handlowych" - wyjaśniono.

Cała akcja opiera się na wzajemnym zaufaniu i kontakcie klienta i mikroprzedsiębiorcy.



"Mikroprzedsiębiorcy to ogólne określenie pewnej grupy społecznej na rynku pracy. Ale to przecież również bardzo konkretna – dla każdego z nas – pani fryzjerka, która od lat dba o nasze włosy, nasza ulubiona osiedlowa cukiernia, gdzie wpadamy po ciastka do kawy, szewc, który od lat naprawia nam nasze buty. Kropla drąży skałę" - podkreśliła, cytowana w komunikacie, Ewa Janus-Khouri, p.o. dyrektora biura komunikacji Krajowej Izby Gospodarczej.

"Jeśli każdy z nas już dziś wesprze choćby jeden taki zakład czy punkt gastronomiczny, to mamy naprawdę szansę zrobić coś ważnego dla tych ludzi i uratować niejeden zakład przed zamknięciem" - dodała.

Jak można pomóc?

Krajowa Izba Gospodarcza przygotowała także poradnik, jak w pięciu krokach można pomóc mikroprzedsiębiorcom:

1. Skontaktuj się z mikroprzedsiębiorcą, którego chcesz wesprzeć (mail/telefon/media społecznościowe).

2. Określ, za jaką usługę, czy towar chcesz zapłacić.

3. Ustal, jak możesz przekazać zaliczkę (przelew, płatność kartą, gotówka).

4. Ustal indywidualnie z przedsiębiorcą, kiedy możesz otrzymać usługę, czy towar.

5. Wpłata zaliczki jest dokumentowana fakturą lub – gdy zaliczkę wpłaca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – paragonem z kasy fiskalnej. Niektórzy podatnicy, w tym najmniejsi przedsiębiorcy nie muszą posiadać kasy. Ustal indywidualnie, w jaki sposób otrzymasz potwierdzenie zapłaty.



KIG przypomniała, że przyjęcie zaliczki to umowa, że w przyszłości otrzymasz usługę, czy towar. "Zarówno Ty, jak i sprzedający możecie wycofać się z umowy. Wtedy zaliczka powinna być zwrócona" - wskazano w komunikacie. Jak dodano, zgodnie z przepisami prawa cywilnego, roszczenie o rozliczenie zaliczki wygasa z upływem sześciu lat od dnia wpłaty (konsumenci). W przypadku umowy zawartej z przedsiębiorcą – trzech lat.