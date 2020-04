Odtwórz: Emilewicz: co druga, a nie czwarta "złotówka" będzie trafiać do budżetów samorządów

Fundusz dopłat do odsetek, odblokowanie Krajowej Izby Odwoławczej, ochrona polskich firm przed przejęciami oraz luzowanie reguły finansowej w samorządach. To zmiany, które mają się znaleźć w kolejnym pakiecie rozwiązań antykryzysowych.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Premier Mateusz Morawiecki na wtorkowej konferencji prasowej podkreślił, że wszystkie działania rządu od początku epidemii służą celom zdrowotnym, zmniejszeniu rozprzestrzeniania koronawirusa, a także zachowaniu miejsc pracy.

- We współpracy z partnerami społecznymi będziemy robili wszystko, żeby ocalić jak najwięcej miejsc pracy i odtworzyć nowe miejsca pracy w nowej sytuacji gospodarczej, w nowej rzeczywistości gospodarczej, w której mam nadzieję już wkrótce odnajdziemy się po zwalczeniu głównej fali epidemii koronawirusa - podkreślił szef rządu.

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała rozszerzenie rządowej pomocy. - Jeszcze w tym tygodniu, do piątku, przedstawimy propozycje rządowe kolejnych rozwiązań, kolejne odsłony tarczy antykryzysowej - zapowiedziała szefowa MR.

Fundusz dopłat do odsetek

Urzędy z dłuższą listą zadań. Sprawdź, co załatwisz Od środy 22 kwietnia urzędy będą wykonywać więcej zadań, związanych z obsługą ob... zobacz więcej » Wicepremier zapowiedziała uruchomienie funduszu dopłat do odsetek. - Jego celem jest przede wszystkim, aby przedsiębiorcy, którzy utracili płynność finansową, czyli zdolność do spłaty w terminie wymaganych zobowiązań oraz przedsiębiorcy zagrożeni utratą płynności w wyniku rozprzestrzenienia się pandemii COVID-19 mogli zostać wsparci z funduszu - wyjaśniała Jadwiga Emilewicz.

W tym roku na ten cel ma popłynąć ponad 270 milionów złotych.

- Podobna kwota trafi na rynek również w przyszłym roku. Banki komercyjne będą udzielać kredytów, a do odsetek dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego z budżetu państwa - wskazała minister rozwoju.



Zmiany w Prawie zamówień publicznych

Zmiany mają zostać wprowadzone również w Prawie zamówień publicznych. - Pracujemy nad tym, aby wykonawcy i zamawiający mogli w łatwy i prosty sposób dokonywać, w odpowiedzi na zaistniałą epidemię, zmian w umowach i aby te zmiany nie obciążały kosztowo wykonawców - tłumaczyła Emilewicz.

- To także rozwiązania, które poprawiają płynność finansową wykonawców ze względu na jeszcze większe udostępnienie form zaliczkowych w wykonywanych pracach - dodała wicepremier.

Jak wskazała, rząd będzie się również starał "odblokować Krajową Izbę Odwoławczą, aby mogła orzekać w trybie, kiedy wymiar sprawiedliwości, kiedy sądy dzisiaj nie pracują".

Ochrona polskich firm

Trzeci element "to dbałość o to, aby polskie firmy, które były z mozołem budowane przez 30 lat, nie stały się tanim łupem w tej trudnej sytuacji".

- Europa - jak mówią liderzy polityczni - nie może być dziś na sprzedaż w tej trudnej sytuacji. Nie chcemy, aby firmy z polskim kapitałem były dziś przejmowane w łatwy sposób, ponieważ ich wycena - jeśli są to spółki giełdowe - jest bardzo niska, aby po nie mogły sięgnąć w łatwy sposób fundusze zagraniczne - podkreśliła minister rozwoju.

Wsparcie budżetów samorządów

Przenieś firmę do internetu. Rządowy projekt dla przedsiębiorców "Przenieś swoją firmę do internetu. Zarabiaj na e-handlu" to rządowy p... zobacz więcej » Kolejny element nowych rozwiązań dotyczy wsparcia budżetów samorządów. - Zdajemy sobie sprawę, że one dziś także mają mniejsze wpływy z tytułów podatkowych, podatku PIT i CIT, wpływów z podatków rolnych, leśnych, także te gminy uzdrowiskowe, które nie pobierają dzisiaj tych opłat - wskazywała Jadwiga Emilewicz.

- Luzujemy regułę finansową w samorządach. Będą mogły się zadłużać w tym trudnym roku oraz w kolejnym. Ten bilans przychodów i wydatków będzie mógł być ujemny. Dodatkowo wprowadzamy zmianę, dzięki której co druga, a nie co czwarta "złotówka", jak to ma miejsce dziś, z tytułu dochodów z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa będzie trafiała do budżetu samorządów - mówiła wicepremier.

- To największe rozwiązania, które proponujemy w tym pakiecie. Będą także zmiany w zakresie prawa pracy, które jeszcze w większym stopniu ułatwią skorzystania z rozwiązań, które już dziś są dostępne, takich jak postojowe czy dopłaty do wynagrodzeń - zapowiedziała minister Emilewicz.