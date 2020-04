Odtwórz: Morawiecki o 500 plus w czasach pandemii

"Zwolnienie ze składek ZUS dla wszystkich firm jednoosobowych. Nowelizacja czeka na podpis Prezydenta RP" - zapowiadało na swoim profilu na Twitterze Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rzeczywistość okazała się jednak inna.

Na początku kwietnia wszedł w życie pierwszy pakiet pomocowy, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii. Przewiduje on między innymi zwolnienie mikrofirm do dziewięciu osób ze składek do ZUS na 3 miesiące: marzec, kwiecień, maj. Ze zwolnienia mogą również firmy jednoosobowe.

Rząd zapowiada kolejne rozwiązania antykryzysowe. Cztery punkty Fundusz dopłat do odsetek, odblokowanie Krajowej Izby Odwoławczej, ochrona polsk... zobacz więcej » Jest jednak warunek. Aby skorzystać z rozwiązania, przychód z prowadzonej działalności nie może przekroczyć w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie, 300 procent przeciętnego wynagrodzenia. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku wynosi 5227 zł. Limit przychodu to zatem 15 681 zł.

Limit utrzymany

Limit przychodu dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą miał zostać zlikwidowany wraz z wprowadzeniem drugiego pakietu antykryzysowego.

Wejście w życie tej zmiany zapowiadało na swoim profilu na Twitterze Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. "Ważne zmiany w #TarczaAntykryzysowa. Zwolnienie ze składek ZUS dla wszystkich firm jednoosobowych. Nowelizacja czeka na podpis Prezydenta RP" - mogliśmy przeczytać w piątkowym wpisie resortu. Dołączono do także grafikę zapowiadającą zmianę: "Zwolnienie ze składki ZUS wszystkich firm jednoosobowych, bez względu na wysokość przychodu".



Według @MRPiPS_GOV_PL powinno być, ale ani ja, ani @KWatrobinski nie widzimy. pic.twitter.com/SKy3oxsw9F — Jolanta Ojczyk (@JolantaOjczyk) April 19, 2020





Grafika została usunięta z profilu. "Poprawiliśmy informację w weekend, grafika została usunięta. Przepraszamy" - czytamy w odpowiedzi ministerstwa na wpis Jolanty Ojczyk z portalu prawo.pl.

Jak się bowiem okazało, w nowelizacji podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nie znalazło się zniesienie limitu przychodów dla firm jednoosobowych.

Wobec chaosu informacyjnego w tej sprawie nie może dziwić, że przedsiębiorcy pytają, czy będą mogli uzyskać zwrot zapłaconych składek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w odpowiedzi na jeden z takich wpisów podkreślił, że "limit przychodu dla prowadzących działalność nie został zniesiony przy zwolnieniu z opłacenia składek". "Nie ma tego limitu przy świadczeniu postojowym" - dodał ZUS.



Limit przychodu dla prowadzących działalność nie został zniesiony przy zwolnieniu z opłacenia składek.

Nie ma tego limitu przy świadczeniu postojowym. — ZUS (@zus_pl) April 20, 2020

Oznacza to, że ze zwolnienia ze składek ZUS mogą skorzystać firmy jednoosobowe, ale spełniające kryterium przychodu.

Nowelizacja

Polskie firmy oceniają swoją kondycję w skali od 0 do 10 Ponad 55 procent firm negatywnie ocenia swoją kondycję - wynika z badania zreali... zobacz więcej » Po nowelizacji pakietu antykryzysowego ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i marcu. Ponadto przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.

Dodatkowo z trzymiesięcznego zwolnienia ze składek ZUS mogą skorzystać firmy zatrudniające od 10 do 49 osób. Będą one jednak zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 procent łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek.

Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek poszerzył się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń.