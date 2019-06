W niedzielę 9 czerwca zaczęła obowiązywać wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. Pociągi dalekobieżne powrócą między innymi na modernizowaną linię z Warszawy do Poznania. Skróci się też czas podróży koleją na niektórych trasach.

Jak poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe korekta rozkładu jazdy pociągów będzie obowiązywała do 31 sierpnia.

Dodatkowe pociągi

Na modernizowaną linię z Warszawy do Poznania powróciły pociągi dalekobieżne, a podróżni mogą już korzystać z nowych peronów w Kole i Koninie. Tą trasą będą jechały wszystkie ekspresy PKP Intercity oraz składy TLK Zielonogórzanin, IC Gałczyński, TLK Paderewski, IC Barbakan. Roboty na linii będą jeszcze kontynuowane.



Pociągi mają przyspieszyć. Minister: nawet 250 kilometrów na godzinę Z końcem 2023 roku w Polsce pociągi będą mogły poruszać się z prędkością do 250... zobacz więcej » Pociągi pojadą po przebudowanej estakadzie w Gorzowie Wielkopolskim. Tym samym zakończy się komunikacja autobusowa w mieście na odcinku Gorzów Wielkopolski Wschodni - Gorzów Wielkopolski.



Na Pomorzu w czerwcu planowany jest powrót pociągów na trasę z Miastka do Słupska.



PKP PLK zapowiada, że na wakacje (od 22 czerwca) będzie bezpośredni dojazd pociągiem z Krakowa do Zakopanego bez przesiadek do autobusów na modernizowanej linii Skawina - Sucha Beskidzka i Chabówka - Zakopane. Z kolei od 20 czerwca wrócą pociągi sezonowe ze Słupska do Ustki i z Lęborka do Łeby.



Dolny Śląsk z woj. świętokrzyskim w piątki i niedziele połączy relacja Ostrowiec Świętokrzyski – Wrocław Główny. W soboty i niedziele uruchomione będą dwie pary pociągów na Słowację relacji Muszyna - Poprad-Tatry. Będą także nowe połączenia Kraków/Katowice - Zator.



Od czerwcowej korekty rozkładu pociągi przyspieszą na odcinku Chybie - Sumina. Skróci to czas przejazdu z Żor do Rybnika o 7 min, a podróżni pojadą w weekendy z Wisły Głębce do Gliwic krócej o 10 min.

Nowe perony