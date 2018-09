Morawiecki: bateria co dziewiątego auta na prąd może być z Polski

Blisko 1,9 miliarda euro - tyle wynosi wartość inwestycji południowokoreańskich firm w Polsce, które obsługuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Stanowi to jedną czwartą wszystkich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Na drugim miejscu są Chińczycy, a na trzecim Niemcy.

Wiceprezes PAiH Krzysztof Senger tłumaczy, że pierwsze miejsce inwestorów z Korei Południowej wynika z największej w zamkniętej przez Agencję w zeszłym roku inwestycji, czyli budowy fabryki baterii litowo-jonowych LG Chem. Koncern zainwestuje około 1,3 mld euro.



Agencja wyjaśniła, że wartość nakładów inwestycyjnych deklarowanych przez południowokoreańskich inwestorów PAiH wynosi blisko 1,9 mld euro, co stanowi jedną czwartą całego portfela Agencji (7,3 mld euro).



"Czołówkę z największym CAPEX-em (wydatkami inwestycyjnymi - red.) tworzą z nimi koncerny chińskie (1,37 mld euro) i niemieckie (895 mln euro). W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Półwyspu podwoiła się. Biorąc pod uwagę, że PAIH obsługuje obecnie 10 południowokoreańskich projektów, średnie, deklarowane zaangażowanie w jednym wynosi blisko tyle, ile wszystkie francuskie (8 projektów; 213 mln euro) czy brytyjskie inwestycje (12; 242 mln euro)" - wyjaśniono w komunikacie.

Dominacja inwestycji z Azji

Senger dodał, że większość południowokoreańskich inwestycji dotyczy - tak jak w przypadku LG Chem - sektora elektromobilności.

"Jeśli wszystkie zostaną zrealizowane, Polska będzie europejskim liderem w tej branży, z w pełni rozwiniętym ekosystemem producentów i poddostawców. Niemal dwie trzecie wszystkich BIZ z tego sektora to inwestycje południowokoreańskie. Już dwa lata temu liczące się koreańskie firmy zapowiedziały ogromne inwestycje w dynamiczny rozwój elektromobilności. Cieszmy się, że to właśnie w Polsce i polskich inżynierach widzą ten potencjał" - podkreślił wiceprezes PAiH.



Agencja wyjaśniła, że łączny CAPEX bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Korei Południowej, Chin, Japonii, Tajwanu, Singapuru, Indii i ZEA (Zjednoczonych Emiratów Arabskich) przekracza 3,7 mld euro, co stanowi połowę wartości wszystkich 177 obsługiwanych obecnie projektów.

Tym samym azjatyccy inwestorzy zdominowali portfel PAiH. Agencja liczy jednak na coraz silniejszą współpracę z tamtejszymi firmami. "Mamy już kilkanaście biur handlowych w Azji, docelowo uruchomimy ich blisko dwadzieścia. Ich zadaniem, oprócz wsparcia polskich firm, jest łowienie zagranicznych inwestorów. W związku z tym liczymy na jeszcze większe zainteresowanie azjatyckich koncernów Polską" - dodał Senger.

Nowe miejsca pracy

Polska Agencja Inwestycji i Handlu wspiera obecnie 177 inwestycji z 27 państw świata. W tym roku zamknęła 31 projektów o wartości 875 mln euro. Obsłużeni przez PAiH inwestorzy planują stworzyć około 8,3 tys. nowych miejsc pracy.